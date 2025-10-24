Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał

Ukrywał marihuanę w wychodku
Do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim
Źródło: Google Earth
Kreatywność 25-latka z okolic Glonojecka (woj. mazowieckie) zaskoczyła nawet policjantów. Mężczyzna ukrył torbę z marihuaną w drewnianym wychodku za domem, po czym o niej zapomniał. Funkcjonariuszom, którzy znaleźli narkotyki, przyznał, że "popala od czasu do czasu".

Policjanci z Płońska ustalili, że mieszkaniec jednej z miejscowości w gminie Glinojeck (powiat ciechanowski) może posiadać narkotyki. Podczas obserwacji funkcjonariusze zauważyli osobowe audi, którym kierował mężczyzna będący w kręgu ich zainteresowania. Auto zostało zatrzymane do kontroli.

"Razem z 25-letnim kierowcą podróżowała pasażerka. Oboje trafili do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie policjanci przeprowadzili przeszukanie. Na początku mieszkaniec powiatu ciechanowskiego zapewniał, że nie posiada żadnych zabronionych substancji. Jednak w garażu, na blacie stolika, funkcjonariusze znaleźli foliowe zawiniątko z suszem roślinnym" - podała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Schował marihuanę w wychodku
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Powiedział, że "popala od czasu do czasu"

Policjantka dodała, że mężczyzna sam przyznał, że to marihuana, którą – jak powiedział – "popala od czasu do czasu".

Mundurowi przeszukali posesję. Torbę foliową z próżniowo zapakowanym suszem roślinnym znaleźli za domem w drewnianym wychodku. "Na widok znaleziska 25-latek wyraźnie się zdziwił, po czym przyznał, że to również jego marihuana, którą ukrył tam jakiś czas temu i… zapomniał o niej" - przekazała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad 128 gramów marihuany, czyli ponad 320 działek. 25-latek trafił w ręce policji i został przewieziony do płońskiej komendy. Od mężczyzny pobrana została krew do badań, ponieważ - jak wskazała policja - istniało podejrzenie, że mógł prowadzić samochód pod wpływem środków odurzających.

Zarzut posiadania narkotyków, możliwe kolejne

25-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu teraz do trzech lat więzienia. W zależności od wyników badań laboratoryjnych krwi, może usłyszeć kolejne zarzuty.

Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy

Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy

2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych

2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych

Praga Północ

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

PolicjaNarkotykiPrzestępczość w Warszawie
