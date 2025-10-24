Do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Płońska ustalili, że mieszkaniec jednej z miejscowości w gminie Glinojeck (powiat ciechanowski) może posiadać narkotyki. Podczas obserwacji funkcjonariusze zauważyli osobowe audi, którym kierował mężczyzna będący w kręgu ich zainteresowania. Auto zostało zatrzymane do kontroli.

"Razem z 25-letnim kierowcą podróżowała pasażerka. Oboje trafili do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie policjanci przeprowadzili przeszukanie. Na początku mieszkaniec powiatu ciechanowskiego zapewniał, że nie posiada żadnych zabronionych substancji. Jednak w garażu, na blacie stolika, funkcjonariusze znaleźli foliowe zawiniątko z suszem roślinnym" - podała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Schował marihuanę w wychodku Ukrywał marihuanę w wychodku Źródło: Komenda Stołeczna Policji Ukrywał marihuanę w wychodku Źródło: Komenda Stołeczna Policji Ukrywał marihuanę w wychodku Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Powiedział, że "popala od czasu do czasu"

Policjantka dodała, że mężczyzna sam przyznał, że to marihuana, którą – jak powiedział – "popala od czasu do czasu".

Mundurowi przeszukali posesję. Torbę foliową z próżniowo zapakowanym suszem roślinnym znaleźli za domem w drewnianym wychodku. "Na widok znaleziska 25-latek wyraźnie się zdziwił, po czym przyznał, że to również jego marihuana, którą ukrył tam jakiś czas temu i… zapomniał o niej" - przekazała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad 128 gramów marihuany, czyli ponad 320 działek. 25-latek trafił w ręce policji i został przewieziony do płońskiej komendy. Od mężczyzny pobrana została krew do badań, ponieważ - jak wskazała policja - istniało podejrzenie, że mógł prowadzić samochód pod wpływem środków odurzających.

Zarzut posiadania narkotyków, możliwe kolejne

25-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu teraz do trzech lat więzienia. W zależności od wyników badań laboratoryjnych krwi, może usłyszeć kolejne zarzuty.