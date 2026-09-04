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Okolice

Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy

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Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
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W okolicach Garwolina (Mazowieckie) policjanci zatrzymali 21-latka podejrzanego o zniszczenie dwóch kapliczek. Mężczyzna rozbił figury sakralne, zniszczył obrazy, powybijał szyby w oknach i drzwiach. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

W niedzielę około godziny 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie niszczącym kapliczkę w miejscowości Zygmunty w gminie Łaskarzew. Zaalarmował ich świadek zdarzenia, który przekazał, że sprawca uciekł w pobliskie pole kukurydzy.

Namierzeniem go zajął się patrol policji. Wkrótce w ręce funkcjonariuszy wpadł 21-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. Podczas interwencji był nietrzeźwy.

Znaleźli pijanego 21-latka

Mężczyzna został przewieziony do komendy. Podczas wyjaśniania tej sprawy policjanci dowiedzieli się, że 21-latek miał uszkodzić jeszcze jedno miejsce religijnego kultu.

"Zanim rzucił kostką brukową w kapliczkę w Zygmuntach, w pobliskim Przyłęku zdemolował wnętrze innej, niszcząc znajdujące się tam obrazy, rozbijając figury sakralne oraz szyby w oknach i drzwiach obiektu" - relacjonuje komisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Grozi mu więzienie

Gdy mężczyzna wytrzeźwiał, usłyszał zarzut znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Policja podaje, że przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaGarwolinPrzestępczość w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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