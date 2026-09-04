Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
W niedzielę około godziny 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie niszczącym kapliczkę w miejscowości Zygmunty w gminie Łaskarzew. Zaalarmował ich świadek zdarzenia, który przekazał, że sprawca uciekł w pobliskie pole kukurydzy.
Namierzeniem go zajął się patrol policji. Wkrótce w ręce funkcjonariuszy wpadł 21-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. Podczas interwencji był nietrzeźwy.
Znaleźli pijanego 21-latka
Mężczyzna został przewieziony do komendy. Podczas wyjaśniania tej sprawy policjanci dowiedzieli się, że 21-latek miał uszkodzić jeszcze jedno miejsce religijnego kultu.
"Zanim rzucił kostką brukową w kapliczkę w Zygmuntach, w pobliskim Przyłęku zdemolował wnętrze innej, niszcząc znajdujące się tam obrazy, rozbijając figury sakralne oraz szyby w oknach i drzwiach obiektu" - relacjonuje komisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Grozi mu więzienie
Gdy mężczyzna wytrzeźwiał, usłyszał zarzut znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Policja podaje, że przyznał się do zarzucanego mu czynu.
Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.