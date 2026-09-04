Okolice Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

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W niedzielę około godziny 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie niszczącym kapliczkę w miejscowości Zygmunty w gminie Łaskarzew. Zaalarmował ich świadek zdarzenia, który przekazał, że sprawca uciekł w pobliskie pole kukurydzy.

Namierzeniem go zajął się patrol policji. Wkrótce w ręce funkcjonariuszy wpadł 21-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. Podczas interwencji był nietrzeźwy.

Znaleźli pijanego 21-latka

Mężczyzna został przewieziony do komendy. Podczas wyjaśniania tej sprawy policjanci dowiedzieli się, że 21-latek miał uszkodzić jeszcze jedno miejsce religijnego kultu.

"Zanim rzucił kostką brukową w kapliczkę w Zygmuntach, w pobliskim Przyłęku zdemolował wnętrze innej, niszcząc znajdujące się tam obrazy, rozbijając figury sakralne oraz szyby w oknach i drzwiach obiektu" - relacjonuje komisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Grozi mu więzienie

Gdy mężczyzna wytrzeźwiał, usłyszał zarzut znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Policja podaje, że przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Grozi mu kara do dwóch lat więzienia.