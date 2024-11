Zakrapiana impreza zakończona torturami. "Bili i przypalali opalarką, próbowali przewiercić wiertarką stopę"

Dwóch mieszkańców powiatu garwolińskiego (Mazowsze) usłyszało zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Jak ustalili śledczy, podczas alkoholowej libacji mężczyźni mieli przywiązać swojego kolegę do krzesła i brutalnie się nad nim znęcać.

Przywiązali do krzesła, bili i przypalali opalarką

- Policjanci, analizując zgłoszenie, dotarli do miejsca, w którym mężczyzna był przetrzymywany. Podczas oględzin zabezpieczyli ślady oraz rzeczy służące do popełnienia przestępstwa. Ustalenia policjantów potwierdzają, że trzej mężczyźni wspólnie pili alkohol. W pewnym momencie doszło pomiędzy nimi do nieporozumień na tle rzekomego nierozliczenia się z zakupionego alkoholu i papierosów - przekazała Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.