Przewróciła się ciężarówka, przewoziła elementy mostu

"Około godz. 22:15 na drodze krajowej S17 (37. km), w powiecie garwolińskim, doszło do wywrócenia się pojazdu ciężarowego przewożącego elementy mostu. Na szczęście nikt nie ucierpiał" - przekazała mazowiecka policja na portalu X.

I ostrzegła, że trasa S17 w kierunku Lublina jest całkowicie zablokowana. "Policjanci wyznaczyli objazdy: przez DW 801 (miejscowość Lipówki) oraz przez DW 805 w kierunku miejscowości Parysów, skąd można wrócić na drogę ekspresową S17" - podano.

Ruchem kierują policjanci, którzy proszą o szczególną ostrożność w tym rejonie i stosowanie się co ich poleceń.