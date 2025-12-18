Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy

Stołeczni policjanci, 11 i 15 grudnia, na autostradzie A2, na odcinku od węzła Wiskitki do granicy garnizonu stołecznego z powiatem siedleckim, prowadzili działania prewencyjno-kontrolne. Sprawdzali, czy kierujący pojazdami ciężarowymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz zespołami pojazdów o długości przekraczającej siedem metrów, przestrzegają przepisów dotyczących ograniczeń w korzystaniu z autostrad i dróg ekspresowych. Chodziło przede wszystkim o zakaz wyprzedzania.
Śmigłowiec w akcji
W akcji "Bezpieczna A2" policjanci wykorzystywali między innymi śmigłowiec.
Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2023 roku zakazują kierującym ciężarówkami m.in. wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla niego lub obowiązującej na danej drodze.
"Policjanci reagowali na wszelkie wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, zwłaszcza te będące główną przyczyną wypadków. Egzekwowali przepisy wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu dotyczące obowiązku korzystania z prawych pasów ruchu. Zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, stan techniczny kontrolowanych pojazdów oraz trzeźwość kierujących" - podano w komunikacie.
94 kierowców z mandatami, 10 spraw w sądzie
Odnotowali wykroczenia popełnione przez 123 kierowców.. Najczęściej były to naruszenia zakazu wyprzedzania przez kierujących pojazdami ciężarowymi - 47. Poza zdarzały się między innymi przypadki niestosowania odstępu od poprzedzanego pojazdu - 7 czy przekroczenia prędkości - 3.
Policjanci ukarali 94 kierujących mandatami, a wobec 19 zastosowali pouczenie. Sporządzili też 10 wniosków do sądu.
"Egzekwowanie przepisów dotyczących korzystania z pasów ruchu, czy zakazu wyprzedzania ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby zdarzeń drogowych oraz poprawy płynności ruchu na drogach ekspresowych i autostradach" - zaznaczono.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: WRD KSP