Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy

Policjanci obserwowali przede wszystkim kierowców ciężarówek
Policjanci prowadzili akcję "Bezpieczna A2"
Źródło: WRD KSP
Stołeczni policjanci prowadzili akcję "Bezpieczna A2". Trwała dwa dni. W tym czasie odnotowali 123 wykroczenia drogowe. 94 kierowców ukarali mandatami, a wobec 19 zastosowali pouczenia. Skierowali też 10 spraw do sądu.

Stołeczni policjanci, 11 i 15 grudnia, na autostradzie A2, na odcinku od węzła Wiskitki do granicy garnizonu stołecznego z powiatem siedleckim, prowadzili działania prewencyjno-kontrolne. Sprawdzali, czy kierujący pojazdami ciężarowymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz zespołami pojazdów o długości przekraczającej siedem metrów, przestrzegają przepisów dotyczących ograniczeń w korzystaniu z autostrad i dróg ekspresowych. Chodziło przede wszystkim o zakaz wyprzedzania.

Śmigłowiec w akcji

W akcji "Bezpieczna A2" policjanci wykorzystywali między innymi śmigłowiec. 

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2023 roku zakazują kierującym ciężarówkami m.in. wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla niego lub obowiązującej na danej drodze.

"Policjanci reagowali na wszelkie wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, zwłaszcza te będące główną przyczyną wypadków. Egzekwowali przepisy wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu dotyczące obowiązku korzystania z prawych pasów ruchu. Zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, stan techniczny kontrolowanych pojazdów oraz trzeźwość kierujących" - podano w komunikacie.

Policjanci obserwowali i kontrolowali przede wszystkim kierowców ciężarówek
Policjanci obserwowali i kontrolowali przede wszystkim kierowców ciężarówek
Źródło: WRD KSP

94 kierowców z mandatami, 10 spraw w sądzie

Odnotowali wykroczenia popełnione przez 123 kierowców.. Najczęściej były to naruszenia zakazu wyprzedzania przez kierujących pojazdami ciężarowymi - 47. Poza zdarzały się między innymi przypadki niestosowania odstępu od poprzedzanego pojazdu - 7 czy przekroczenia prędkości - 3.

Policjanci ukarali 94 kierujących mandatami, a wobec 19 zastosowali pouczenie. Sporządzili też 10 wniosków do sądu.

"Egzekwowanie przepisów dotyczących korzystania z pasów ruchu, czy zakazu wyprzedzania ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby zdarzeń drogowych oraz poprawy płynności ruchu na drogach ekspresowych i autostradach" - zaznaczono.

Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Źródło: WRD KSP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wyścig słoni" na A2
"Wyścigi słoni" na A2
Ulice
Policjanci kontrolowali przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez kierowców ciężarówek
18 kierowców ciężarówek z mandatami, trzej staną przed sądem. Za "wyścigi słoni"
Policjanci użyli drona, by kontrolować kierowców ciężarówek
Użyli drona do kontrolowania kierowców ciężarówek
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WRD KSP

Udostępnij:
TAGI:
Autostrada A2PolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Świąteczny pociąg metra
Zmienione rozkłady jazdy w okresie świąteczno-noworocznym
Komunikacja
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Okolice
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bemowo
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
Wola
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
Okolice
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
Bemowo
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
Śródmieście
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
Okolice
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
Okolice
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
Okolice
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
Bemowo
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
Śródmieście
Wypadek nagrała kamera monitoringu
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie
Artur Węgrzynowicz
Lądowanie śmigłowca LPR przy placu Unii Lubelskiej
Śmigłowiec LPR przed centrum handlowym. Zabrał rannego rowerzystę
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Stał na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać
Radom
Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt marihuany
Zajrzeli do walizki podróżnego z Tajlandii. Znaleźli ponad 24 kilogramy marihuany
Włochy
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Organizator świątecznego jarmarku poprosił ochronę o większą czujność
Śródmieście
Kierowca seata uderzył w ścianę sklepu
W aucie więcej osób niż miejsc. Wjechali w sklep, kierowca pijany
Okolice
Zdarzenie drogowe na S8 w Michałowicach pod Warszawą
Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8
Okolice
Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych
Okolice
26-latek został zatrzymany
Na widok policjantów przyspieszył. Pijany i bez prawa jazdy
Okolice
Pożar warsztatu w Sulejówku
Ogień w warsztacie samochodowym, 24 osoby musiały opuścić mieszkania
Okolice
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Będą zużywać mniej energii elektrycznej. Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi
Komunikacja
Akt oskarżenia przeciwko hodowcy indyków (zdj. ilustracyjne)
Odchody i osady składowane przy fermie. Hodowca indyków oskarżony
Okolice
Na wysokości miejscowości Nowa Wola doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów
Wypadek i duże utrudnienia na S7. Jeden z kierowców nieprzytomny
Okolice
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
Ursynów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki