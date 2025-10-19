Logo TVN Warszawa
Okolice

Został porwany we własnym aucie. Dręczyli go i strzelali do niego z pistoletu na kulki

Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o rozbój
Do uprowadzenia 21-latka doszło w Ciechanowie (Mazowsze)
Źródło: Google Earth
Trzech młodych mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z uprowadzeniem 21-latka. Według policji przez kilka godzin dręczyli go i strzelali do niego z pistoletu na kulki. Mieli też zmusić poszkodowanego do wypłacenia pieniędzy z bankomatu.

Policjanci otrzymali w niedzielę 12 października zgłoszenie od 21-letniego mieszkańca powiatu płońskiego. Mężczyzna przekazał, że został zaatakowany przez trzech mężczyzn.

Zatrzymali auto, wywieźli 21-latka

Z relacji poszkodowanego wynikało, że podczas jazdy zatrzymali jego auto na jednej z ulic Ciechanowa. Kazali mu przesiąść się na tylne siedzenie, po czym wsiedli do środka i na kilka godzin pozbawili go wolności.

"Mężczyźni stosowali wobec 21-latka przemoc, strzelali do niego z broni pneumatycznej na kulki. Ponadto sprawcy, stosując groźby, zmuszali mężczyznę do wypłacenia pieniędzy z bankomatu i zażycia nieznanej substancji" - informuje aspirant Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Uprowadzony 21-latek doznał licznych obrażeń ciała. Ale, jak podkreśla policja, nie wymagał hospitalizacji.

Trzech zatrzymanych

Sprawą zajęli się ciechanowscy kryminalni. Ustalili, kim byli domniemani sprawcy i zatrzymali ich następnego dnia. To mieszkańcy powiatu ciechanowskiego w wieku 16, 19 i 21 lat.

"Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutu bezprawnego pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania do określonego zachowania" - wylicza asp. Sakowska.

Z broni pneumatycznej strzelał w sklepie

W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że dwa dni wcześniej (w piątek, 10 października) 19-latek oddał kilka strzałów z broni pneumatycznej w jednym ze sklepów w Ciechanowie. Wtedy nikt nie odniósł obrażeń.

"W związku z tym zdarzeniem mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - dodaje asp. Sakowska.

Sąd zdecydował, że mężczyzna trafi do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 25 lat więzienia.

Co grozi kolegom głównego podejrzanego?

Kolejny zatrzymany, 21-latek, będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem, mimo sądowego zakazu prowadzenia. Natomiast 16-latek stanie przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich w związku z współudziałem w rozboju.

Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
Białołęka
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Atak w metrze. Tłuczkiem do mięsa okładał przypadkowego mężczyznę
Praga Północ
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

PolicjaPrzestępczość w WarszawieCiechanów
