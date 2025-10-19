Do uprowadzenia 21-latka doszło w Ciechanowie (Mazowsze) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci otrzymali w niedzielę 12 października zgłoszenie od 21-letniego mieszkańca powiatu płońskiego. Mężczyzna przekazał, że został zaatakowany przez trzech mężczyzn.

Zatrzymali auto, wywieźli 21-latka

Z relacji poszkodowanego wynikało, że podczas jazdy zatrzymali jego auto na jednej z ulic Ciechanowa. Kazali mu przesiąść się na tylne siedzenie, po czym wsiedli do środka i na kilka godzin pozbawili go wolności.

"Mężczyźni stosowali wobec 21-latka przemoc, strzelali do niego z broni pneumatycznej na kulki. Ponadto sprawcy, stosując groźby, zmuszali mężczyznę do wypłacenia pieniędzy z bankomatu i zażycia nieznanej substancji" - informuje aspirant Magda Sakowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Uprowadzony 21-latek doznał licznych obrażeń ciała. Ale, jak podkreśla policja, nie wymagał hospitalizacji.

Trzech zatrzymanych

Sprawą zajęli się ciechanowscy kryminalni. Ustalili, kim byli domniemani sprawcy i zatrzymali ich następnego dnia. To mieszkańcy powiatu ciechanowskiego w wieku 16, 19 i 21 lat.

"Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19-latkowi zarzutu bezprawnego pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania do określonego zachowania" - wylicza asp. Sakowska.

Z broni pneumatycznej strzelał w sklepie

W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że dwa dni wcześniej (w piątek, 10 października) 19-latek oddał kilka strzałów z broni pneumatycznej w jednym ze sklepów w Ciechanowie. Wtedy nikt nie odniósł obrażeń.

"W związku z tym zdarzeniem mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - dodaje asp. Sakowska.

Sąd zdecydował, że mężczyzna trafi do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do 25 lat więzienia.

Co grozi kolegom głównego podejrzanego?

Kolejny zatrzymany, 21-latek, będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem, mimo sądowego zakazu prowadzenia. Natomiast 16-latek stanie przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich w związku z współudziałem w rozboju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD