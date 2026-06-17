Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Hulajnogą na jednym kole

Wypadek nastolatków koło Legionowa (zdjęcie ilustracyjne)
"5 sekund... bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie" - film edukacyjny mazowieckiej policji
Źródło wideo: Mazowiecka policja
Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock
W Ciechanowie policjanci zatrzymali 15-latka, który na hulajnodze wykonywał niebezpieczne manewry, jadąc na jednym kole. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego zauważyli na ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie chłopca, który poruszał się na hulajnodze elektrycznej na jednym kole.

"15-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego miał uprawnienia do jazdy jednośladem, jednak za swoją ryzykowną jazdę odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Po przeprowadzonej kontroli został przekazany rodzinie" - informuje asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

Policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną mają jasno określone obowiązki.

  • Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
  • Należy korzystać z dróg dla rowerów. W przypadku ich braku dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią, ale wyłącznie tam, gdzie ograniczenie prędkości nie przekracza 30 km/h.
  • Poruszanie się chodnikiem możliwe jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych - gdy nie ma ani drogi dla rowerów, ani odpowiedniej jezdni. W takim przypadku należy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego i zachować szczególną ostrożność.
  • Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Jej przekraczanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  • Każda hulajnoga powinna być odpowiednio wyposażona - w światła przednie i tylne, elementy odblaskowe, sygnał dźwiękowy oraz sprawny hamulec.
  • Podczas jazdy zabronione jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku.
  • Niedozwolone jest również przewożenie innych osób - hulajnoga przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika.
  • Zabrania się holowania lub ciągnięcia innych pojazdów.
  • Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych - przejazd hulajnogą przez przejście jest zabroniony. W takiej sytuacji należy zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę.
  • Istotne jest również prawidłowe parkowanie hulajnóg. Powinny być one ustawiane w sposób nieutrudniający ruchu pieszym, możliwie blisko krawędzi chodnika, z zachowaniem co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.
  • Kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
komputer bitcoin krypto
Wyścig z czasem. "Całkowite wykluczenie Polski"
Łukasz Figielski
Udostępnij:
Tagi:
Hulajnogi elektrycznePolicjaCiechanów
Czytaj także:
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Była świadkiem "narodzin nowoczesnej, wielkomiejskiej Warszawy"
Śródmieście
Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy
Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy
Praga Południe
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Biegacze przejmą ulice w trzech dzielnicach
Ursynów
Samoloty
F-35 nad Warszawą
Śródmieście
Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Kierowca w szpitalu, łoś nie przeżył zderzenia z autem
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca z pięcioma zakazami
Okolice
Szpital w Kozienicach zbadał sprawę śmierci 19-letniej Oliwii (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 19-letniej Oliwii. Są wyniki wewnętrznego postępowania w szpitalu
KOZIENICE
Warszawski Szpital Południowy
Szpital złoży zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa, jest ruch prokuratury
Ursynów
Odeszła niedźwiedzica Sabina
"Kończy się pewna era". Odeszła ostatnia niedźwiedzica
Praga Północ
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Jest umowa na projekt brakującej nitki Alej Jerozolimskich
Klaudia Kamieniarz
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. Śledztwo prokuratury
Dawid Kacprzyk
"Umowy wypowiedziane". Kacprzyk stracił pracę
Ursynów
Ojciec i syn zginęli w Bardzie na Dolnym Śląsku
Zmarł kierowca, który śmiertelnie potrącił ojca i syna w Bardzie
TVN24
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Działacz sportowy oskarżony o przestępstwa seksualne
Okolice
Dworzec Centralny od strony Alej Jerozolimskich
Premier o "patrolach" na dworcach: to ekscesy, chuliganeria polityczna
Śródmieście
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Wakacyjne remonty torowisk i dróg. Harmonogram prac
Komunikacja
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Rosjanin zastrzelony w Polsce. Nowe informacje i apel
TVN24
Donald Tusk
Tusk o "saloniku VIP": jeśli to prawda, muszą polecieć głowy
TVN24
Warszawski Szpital Południowy
Przyjęcia poza kolejnością, do dyspozycji salonik VIP. Preferencje dla polityków w publicznym szpitalu
Ursynów
Nie działa fotoradar na Grochowskiej
Fotoradar stanął tu po śmierci sześciolatka. Już nie działa
Katarzyna Kędra, Artur Węgrzynowicz
Most Świętokrzyski
Marszałek Sejmu spotka się z brutalnie pobitym nastolatkiem z Ukrainy
Śródmieście
Policja zatrzymała pijanego kierowcę BMW
Auto na środku jezdni, kierowca spał. "Nie wiedział, jak się tam znalazł"
Okolice
Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Podwarszawski pałac doczeka się dużego remontu
Okolice
Wydział Psychologii UW
"Aż chciałoby się tam studiować". Oto najlepszy budynek 2025 roku
Piotr Kozanecki
Ludzie przebrani za służby zaczepiają osoby o ciemnej karnacji
"W sercu stolicy pojawiają się bojówki, które próbują nękać i zastraszać"
TVN24
Brakuje części pasów na S8 przy Głębockiej
Jest nowy asfalt, ale brakuje oznaczeń
Targówek
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. "Ktoś chciał, aby przestała istnieć"
Potrącenie na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka zginęła na przejściu. Kierująca oskarżona, badają też drugi wątek
Okolice
Ambulans (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła nastolatka. Badają zachowanie ratowników
Okolice
Pożar domu jednorodzinnego w Radomiu
Ogień na poddaszu domu. Dym widać z daleka
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki