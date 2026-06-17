Hulajnogą na jednym kole
Policjanci z wydziału ruchu drogowego zauważyli na ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie chłopca, który poruszał się na hulajnodze elektrycznej na jednym kole.
"15-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego miał uprawnienia do jazdy jednośladem, jednak za swoją ryzykowną jazdę odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Po przeprowadzonej kontroli został przekazany rodzinie" - informuje asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.
Policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną mają jasno określone obowiązki.
- Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Należy korzystać z dróg dla rowerów. W przypadku ich braku dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią, ale wyłącznie tam, gdzie ograniczenie prędkości nie przekracza 30 km/h.
- Poruszanie się chodnikiem możliwe jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych - gdy nie ma ani drogi dla rowerów, ani odpowiedniej jezdni. W takim przypadku należy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego i zachować szczególną ostrożność.
- Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Jej przekraczanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Każda hulajnoga powinna być odpowiednio wyposażona - w światła przednie i tylne, elementy odblaskowe, sygnał dźwiękowy oraz sprawny hamulec.
- Podczas jazdy zabronione jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku.
- Niedozwolone jest również przewożenie innych osób - hulajnoga przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika.
- Zabrania się holowania lub ciągnięcia innych pojazdów.
- Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych - przejazd hulajnogą przez przejście jest zabroniony. W takiej sytuacji należy zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę.
- Istotne jest również prawidłowe parkowanie hulajnóg. Powinny być one ustawiane w sposób nieutrudniający ruchu pieszym, możliwie blisko krawędzi chodnika, z zachowaniem co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.
- Kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop