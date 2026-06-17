Okolice Hulajnogą na jednym kole

"5 sekund... bo czasem tyle wystarczy, by zmienić całe życie" - film edukacyjny mazowieckiej policji Źródło wideo: Mazowiecka policja Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock

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Policjanci z wydziału ruchu drogowego zauważyli na ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie chłopca, który poruszał się na hulajnodze elektrycznej na jednym kole.

"15-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego miał uprawnienia do jazdy jednośladem, jednak za swoją ryzykowną jazdę odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Po przeprowadzonej kontroli został przekazany rodzinie" - informuje asp. Magda Sakowska z policji w Ciechanowie.

Policja przypomina, że kierujący hulajnogą elektryczną mają jasno określone obowiązki.

Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Należy korzystać z dróg dla rowerów. W przypadku ich braku dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią, ale wyłącznie tam, gdzie ograniczenie prędkości nie przekracza 30 km/h.

Poruszanie się chodnikiem możliwe jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych - gdy nie ma ani drogi dla rowerów, ani odpowiedniej jezdni. W takim przypadku należy jechać z prędkością zbliżoną do pieszego i zachować szczególną ostrożność.

Maksymalna dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h. Jej przekraczanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Każda hulajnoga powinna być odpowiednio wyposażona - w światła przednie i tylne, elementy odblaskowe, sygnał dźwiękowy oraz sprawny hamulec.

Podczas jazdy zabronione jest korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku.

Niedozwolone jest również przewożenie innych osób - hulajnoga przeznaczona jest wyłącznie dla jednego użytkownika.

Zabrania się holowania lub ciągnięcia innych pojazdów.

Szczególną ostrożność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych - przejazd hulajnogą przez przejście jest zabroniony. W takiej sytuacji należy zejść z pojazdu i przeprowadzić go na drugą stronę.

Istotne jest również prawidłowe parkowanie hulajnóg. Powinny być one ustawiane w sposób nieutrudniający ruchu pieszym, możliwie blisko krawędzi chodnika, z zachowaniem co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.

Kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

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