Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło chwilę przed godziną 3, na drodze wojewódzkiej numer 632 w miejscowości Bolęcin.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, kierując osobową skodą, jadąc w kierunku Nowego Miasta, stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu, uderzyło w ogrodzenie jednej z posesji i dachowało" - przekazała w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych, płońska policja.

Wypadek w Bolęcinie Źródło: Policja Płońsk/Facebook

Kierowca w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Apelują do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę. "Trwa długi weekend – wielu z nas jest w podróży. Wsiadajcie za kierownicę trzeźwi i wypoczęci, a prędkość zawsze dostosowujcie do warunków na drodze. Chwila nieuwagi lub zbyt szybka jazda mogą mieć tragiczne skutki" - przestrzegli.

