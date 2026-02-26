Wkra przekroczyła poziom alarmowy. Akcja straży pożarnej

Wkra wylewa Źródło: tvnwarszawa.pl

"W wyniku powstałego zatoru na rzece woda zaczęła zalewać okoliczne domy oraz posesje" - poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Strażacy z powiatu nowodworskiego prowadzą intensywne działania. Skupiają się na ograniczeniu zalewania kolejnych terenów, a także zabezpieczają zagrożone budynki.

Zalane posesje

O działaniach opowiedział nam kpt. Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Według jego relacji, strażacy po godzinie 15 udali się na rozpoznanie w związku z wydaniem komunikatu hydrologicznego o podwyższeniu stanów alarmowych rzeki Wkry w miejscowości Błędowo, położonej w gminie Pomiechówek.

Tam na rzece Wkrze powstał częściowy zator. - Spiętrzyła się woda i podniósł się jej poziom w miejscowościach znajdujących się poniżej Błędowa - wyjaśnił kpt. Paweł Plagowski.

Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej. - Częściowemu zalaniu uległy 24 posesje, są wśród nich budynki zamieszkania okresowego. Na szczęście w wyniku tych sytuacji nikt nie odniósł obrażeń - dodał Plagowski.

Strażacy zabezpieczają przy pomocy worków z piaskiem teren oraz monitorują stan wody. Działają wspólnie ze służbami zarządzania kryzysowego na poziomie starostwa.

Ostrzeżenie IMGW

IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia. Obowiązuje na obszarze zlewnia Wkry, obejmującym zasięgiem województwo mazowieckie oraz powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, przasnyski, pułtuski, płocki, płoński, sierpecki, żuromiński.

"W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - podano w komunikacie.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska