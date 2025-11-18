Logo TVN Warszawa
Szef MON: ABW czy SKW zbadają sprawę kamery zamontowanej w pobliżu uszkodzonych torów

Prace naprawcze przy sieci trakcyjnej pomiędzy stacjami Puławy-Azoty i Puławy Chemia
Incydenty na torach kolejowych. Co wiadomo?
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego będą badały hipotezy dotyczące kamery zamontowanej w pobliżu uszkodzonych torów na trasie kolejowej Warszawa - Lublin - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Jak wskazał, mogła ona nagrywać wybuch lub służyć do obserwacji torów, aby przeciwdziałać demontażowi pozostawionego tam ładunku.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej był we wtorek pytany o ustaleniach w sprawie aktu dywersji na linii kolejowej Warszawa - Lublin. Według Radia Zet w pobliżu torów, gdzie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, służby zabezpieczyły urządzenie do rejestracji obrazu.

Czy wiadomo, co mogło rejestrować? - Albo wybuch, albo obserwacja miejsca, w którym to było umieszczone, by nikt tego nie zdemontował, by mieli na bieżąco podgląd i informacje. Takie hipotezy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego będą badane - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 
"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 

Dwa incydenty na torach

Na trasie Warszawa - Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego z nich, w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim na Mazowszu, eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, co zdaniem premiera Donalda Tuska miało najprawdopodobniej doprowadzić do wysadzenia pociągu.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski, województwo lubelskie) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory

TVN24

Śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Śledztwo, jak przekazano, będzie prowadzone przez zespół prokuratorów. W skład zespołu wejdą prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

pisza-o-polsce-rory-16
Akty dywersji w Polsce. Reakcje światowych mediów
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym". Jest śledztwo
Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
Były wiceszef SKW: to raczej nie był agent jednorazowy
Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu
WYDANIE SPECJALNE

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

