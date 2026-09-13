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Ochota

Tramwaj do Dworca Zachodniego. Ruszyły testy torowiska

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Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
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Pierwszy tramwaj testowy wyjechał na nowe torowisko w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Wkrótce podobne przejazdy rozpoczną się na podziemnym odcinku trasy pod Dworcem Zachodnim. Data jej uruchomienia może przesunąć się na początek przyszłego roku z powodu odbiorów w tunelu.

"To symboliczny moment: pierwszy raz w historii, gdy na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. pojawił się tramwaj" - tak o testach nowej trasy piszą Tramwaje Warszawskie. W nocy z czwartku na piątek pierwszy skład wyjechał na nowe torowisko między Grójecką a Szczęśliwicką. Przejechał po obu torach i sprawdzał też rozjazdy w rejonie przystanku Szczęśliwicka.

Torowisko w ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest elementem budowanej 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej łączącej Grójecką z Dworcem Zachodnim, gdzie powstaje pierwszy w stolicy podziemny przystanek tramwajowy. Wyjście z niego jest połączone antresolą z wejściami na perony kolejowe stacji Warszawa Zachodnia, co gwarantuje wygodne przesiadki.

Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Testy torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Będą odtwarzać jezdnię przy dworcu

Prace przy budowie tej trasy ruszyły w czerwcu 2024 roku. Są już w końcowej fazie. W ostatnich tygodniach kierowcy odzyskali z powrotem pełny przekrój jezdni w Alejach Jerozolimskich. Zniknęło przewężenie na wysokości Dworca Zachodniego. W obu kierunkach są dostępne po trzy pasy ruchu. Ale wciąż obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.

- Nie wprowadziliśmy jeszcze stałej organizacji ruchu, bo czeka nas dokończenie prac asfaltowych na jednym z pasów, który był zajęty pod prace - wyjaśnił Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich podczas spotkania z dziennikarzami poświęconego miejskim inwestycjom.

Frezowanie odbędzie się na przełomie września i października. W sumie wykonawca przeznaczy na nie trzy weekendy. Podczas prac zachowana zostanie możliwość przejazdu po dwóch pasach ruchu.

Przedłużą się prace przy Szczęśliwickiej

Na Bitwy Warszawskiej 1920 r. kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Szczęśliwickiej. Tramwajarze przyznają, że prace w tym miejscu potrwają jeszcze przez pewien czas.

- Napotkaliśmy na wyzwanie związane z koniecznością przeprowadzenia prac przy historycznej komorze MPWiK. To zmieniło termin przywrócenia ruchu na ulicy Bitwy Warszawskiej w układzie dwujezdniowym. Komora jest bardzo stara, okazała się być w dość delikatnym stanie - mówił wiceprezes Tramwajów Warszawskim.

Jak tłumaczył, konieczne jest jej wzmocnienie od wewnątrz oraz obudowanie, żeby była w stanie znosić obciążenia związane z ruchem drogowym i tramwajowym. Tramwajarze uzgadniają szczegóły i zakres robót z wodociągowcami. Dopiero po ich ukończeniu, będzie możliwe odtworzenie jezdni na skrzyżowaniu i przywrócenie podstawowej organizacji ruchu.

- Każdego dnia staramy się przyspieszyć finalizację tego zadania. Jeżeli chodzi o prace torowe, to na powierzchni de facto one zostały zakończone. To widać gołym okiem - podkreślił Niklewicz.

Szykują testy torowiska w tunelu

Nadal trwają prace w tunelu pod Dworcem Zachodnim. - Właściwie na całej długości odcinka, poza wyjątkiem fragmentu na wysokości platformy przystankowej, układ szyn jest już gotowy. Ale jest jeszcze cała masa wyposażenia dodatkowego, łącznie z przewodami zasilającymi, które jest teraz montowane - relacjonował.

Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Podał, że prawdopodobnie w październiku przeprowadzone zostaną pierwsze testowe przejazdy tramwaju w tunelu.

- Kiedy już zakończymy własne testy, rozpoczną się odbiory. To bardzo drobiazgowe czynności w przypadku tunelów. Czasem strażacy wymagają poprawek, zmian i modyfikacji, dlatego nie jestem w stanie zadeklarować daty rozpoczęcia ruchu pasażerskiego. Mówiliśmy do tej pory o przełomie roku, ale może się okazać, że kilka dodatkowych tygodni będzie jeszcze potrzebnych - zastrzegł Niklewicz.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
TramwajInwestycje w WarszawieKomunikacja Miejska
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