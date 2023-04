Zerwana sieć trakcyjna w alei Niepodległości, to jedyne tramwajowe połączenie Mokotowa ze Śródmieściem

czytaj dalej

W piątek policjanci z wydziału ruchu drogowego w Makowie Mazowieckim zatrzymali do kontroli kierowcę. Podejrzewali bowiem, że może być pijany. Jak podała prokurator rejonowa w Przasnyszu, kierowca to funkcjonariusz stołecznej policji. Pobrano mu krew do badań. Wyników jeszcze nie ma, ale mimo to usłyszał już zarzut.