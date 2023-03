Kolejny dzień utrudnień na kolei w Warszawie. Pociągi mają spore opóźnienia

"Na stacji Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut" - poinformowała Szybka Kolej Miejska w porannym komunikacie. Ponadto odwołano pociąg S40 z Piaseczna do Warszawy Głównej o 8.55 i w przeciwnym kierunku o 10.25. W późniejszym komunikacie poinformowano o kolejnych odwołanych kursach linii S40, ale także S3, kursującej na trasie Legionowo Piaski-Warszawa Lotnisko Chopina.

O kłopotach informuje też Zarząd Transportu Miejskiego. "W związku z narastającymi utrudnieniami w rejonie stacji Warszawa Zachodnia oraz ich pochodnymi – w obrębie całego Warszawskiego Węzła Kolejowego – od godz. 7.40 do odwołania wprowadza się wzajemne honorowanie biletów KM-ZTM we wszystkich pojazdach WTP w 1 i 2 Strefie Biletowej" - przekazano w komunikacie.

Pociąg na złym torze i "opóźnienia wtórne"

To drugi dzień z rzędu, kiedy na Warszawskim Węźle Kolejowym pasażerowie zmagają się ze skutkami utrudnień. Poniedziałek był pierwszym dniem roboczym, w którym rozpoczęły kursowanie dwie nowe linie SKM z Piaseczna do Wieliszewa (S4) oraz do stacji Warszawa Główna (S40). Debiut okazał się nieudany. Rano jeden z pociągów w okolicach stacji Warszawa Zachodnia wjechał na zły tor. Incydent popsuł oficjalną inaugurację nowych linii, w której uczestniczyli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz marszałek województwa Adam Struzik. Samorządowcom nie udało się dotrzeć do Warszawy Głównej. Byli zmuszeni przesiąść się do autobusu.