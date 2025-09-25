Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu

Dorota Łoboda (KO) o prohibicji w Warszawie Źródło: TVN24

"Wczoraj na spotkaniu z radnymi i koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej uzgodniliśmy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach - Pradze Północ i Śródmieściu - od początku listopada - napisał Trzaskowski na portalu X.

Prezydent Warszawy zapowiedział, że wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złoży jeszcze w tym tygodniu.

"Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku"

"Co najważniejsze, uzgodniliśmy także, że od 1 czerwca 2026 r. ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej @warszawa. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku" - zapowiedział Trzaskowski. Dlaczego najpierw ograniczenie będzie obowiązywać w ścisłym centrum? "Bo ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku. Z taką wiedzą do pozostałych dzielnic wejdziemy z programem lepiej przygotowanym, przećwiczonym w terenie - w dwóch centralnych dzielnicach miasta" - wytłumaczył we wpisie prezydent Warszawy. "Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy" - zapewnił Trzaskowski.

Przypomniał też, że "zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta" i zapowiedział, że "tak się stanie". "Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku" - podsumował Trzaskowski.

Najpierw pilotaż prohibicji w dwóch dzielnicach

W ubiegłym tygodniu na sesji radni przyjęli zaproponowane przez klub uchwały, między innymi w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi klubu Lewicy i Miasto Jest Nasze, dotyczącego tej samej sprawy.

W przeprowadzonych przez miasto konsultacjach społecznych ponad 80 procent warszawiaków było za wprowadzeniem nocnej prohibicji. Wzięły w nich udział 8384 osoby mieszkające w Warszawie, z czego 6773 były za zakazem, co stanowi mniej niż 0,4 proc. wszystkich mieszkańców stolicy.

Badanie opinii mieszkańców - Barometr Warszawski - także wskazało, że ponad 60 procent mieszkańców jest za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu. Badanie przeprowadzono na grupie 1644 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej.