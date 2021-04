Twórca "Pożaru w Burdelu" będzie dyrektorem teatru Rampa

Na początku września nowym dyrektorem teatru Rampa na Targówku zostanie Michał Walczak. To dramatopisarz i reżyser, jeden z głównych twórców popularnego kabaretu "Pożar w Burdelu".

"Przedstawiona przez Michała Walczaka koncepcja jest nowoczesna i odważna. Rozmowa z kandydatem dała podstawę do stwierdzenia, że zna on specyfikę pracy w teatrze oraz posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż dotacja od organizatora" - podkreślił urząd.