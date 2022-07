Informacja o znalezieniu kości przy Kopcu Powstania Warszawskiego pojawiła się na grupie "Sielce – moje miejsce w Warszawie" na Facebooku. "Jesteśmy z mężem pod Kopcem Powstania Warszawskiego przy Bartyckiej. Wśród gruzów mnóstwo kości. Trochę nas to zszokowało" – napisała czytelniczka strony. W poście opublikowano również zdjęcia najprawdopodobniej przedstawiające fragment kości. Trudno ocenić, czy jest to kość ludzka, czy zwierzęca.

"Wykonawca prac ma zbadać sprawę"

Stołeczny Zarząd Zieleni zapytaliśmy, czy w ostatnim czasie wykonawca prac rewitalizacyjnych zgłaszał fakt znalezienia szczątków na placu budowy. - Wykonawca nie przekazał nam informacji w tym temacie. W reakcji na sygnał od państwa poprosiliśmy wykonawcę o pilne zbadanie sprawy – to właśnie wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie nadzoru archeologicznego na terenie budowy - przekazał nam Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. Dodał, że na ten moment "nie ma pewności, czy zdjęcia zostały wykonane w opisanej lokalizacji". - Natomiast należy podkreślić, że wtargnięcie na teren budowy jest poważnym przypadkiem złamania prawa - podkreślił Przegaliński.

"To nie jest zwykły kopiec, a naprawdę mogiła"

Kopiec Powstania Warszawskiego usypano na Czerniakowie z gruzów zniszczonego miasta w latach 1946-1950. Uporządkowano go z inicjatywy kombatantów Armii Krajowej i ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego przy okazji 60. rocznicy wybuchu powstania w 2004 roku. Na szczycie stoi kilkumetrowej wielkości znak Polski Walczącej z datą 1944. W kolejnych latach na kopcu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpalane było Ognisko Pamięci. Płonęło przez 63 dni, tyle ile trwało powstanie.

W październiku 2018 roku, podczas uroczystości symbolicznego zgaszenia ognia na szczycie kopca, nieżyjący już uczestnik Powstania Warszawskiego i żołnierz AK Eugeniusz Tyrajski "Sęk" mówił: Dwa razy do roku tutaj wspominamy to, co działo się 74 lata temu, ale także i później. Bo właśnie później powstał ten Kopiec. Powstał z ruin miasta, a w tych ruinach były także szczątki ludzkie.