Książę William odwiedził punkt dla uchodźców

Na Warszawskim Węźle Kolejowym doszło w ostatnich 10 dniach do czterech pomyłek związanych ze skierowaniem pociągu na niewłaściwy tor. Spółka PKP PLK wdrożyła dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Jak ocenia ekspert do spraw infrastruktury i transportu Piotr Malepszak, popełniane błędy to efekt stresu i przepracowania u dyżurnych ruchu, ale przede wszystkim źle zaplanowanego procesu inwestycyjnego na stacji Warszawa Zachodnia.