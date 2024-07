Spora część Warszawy wyjęta spod inwestycji przez prawo lotnicze

W piątek, 28 czerwca z porządku obrad Sejmu spadła poprawka do nowelizacji prawa lotniczego. Spadła dość nieoczekiwanie, ponieważ dwa dni wcześniej wprowadzenie tej poprawki poparła sejmowa komisja infrastruktury. Jako pierwsza poinformowała o tym "Gazeta Stołeczna". Prawo lotnicze w obecnym kształcie jest przeszkodą do inwestowania w nowe budynki na znacznym obszarze stolicy. Chodzi o tzw. plan generalny lotnisk.

Bez "wuzetek" na obszarze objętym planem generalnym lotniska

Plan ogólny

Z drugiej strony, wuzetki przez ostatnie 20 lat były zmorą przestrzeni publicznej w Polsce. Miasta uchwalały miejscowe plany zagospodarowania bardzo powoli, do dziś ogromna większość z nich ma tylko niektóre obszary nimi objęte. Na pozostałych buduje się właśnie na wuzetkach, czyli, uogólniając, bez specjalnego planu, chaotycznie, niezgodnie z harmonijnym rozwojem, bez zwracania uwagi na infrastrukturę edukacyjną, społeczną, handlową czy zdrowotną. Miasta z czasem przyzwyczaiły się do funkcjonowania w tym nieprzejrzystym systemie.

Pewne ograniczenia wobec "wuzetek" przyniosła nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023 roku. Ten akt prawny jest ogromną zmianą, bo wprowadza tzw. plan ogólny. Gminy mają bezwzględny obowiązek uchwalenia go do końca przyszłego roku. Będzie obowiązywał na obszarze całej gminy nieobjętym do tej pory miejscowymi planami. Wuzetki wydawane na jego podstawie będą musiały być z nim zgodne i będą miały ograniczony termin zastosowania do pięciu lat. Pisaliśmy o tym więcej tutaj>>>