Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja

Informację o zniszczeniu kilkunastu samochodów policja otrzymała około godziny trzeciej w nocy. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Neseberskiej na Stegnach.
- Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny 17 samochodów. Uszkodzenia są różne. Są to wgniecenia, zarysowania, wybite szyby, pourywane lusterka oraz uszkodzone tablice rejestracyjne. Trwa szacowanie strat - powiedziała nam aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.
Poniszczonych aut może być więcej. Jednak przy mniejszych uszkodzeniach nie wszyscy właściciele pojazdów zgłosili ten fakt policjantom.
- Obecnie trwają intensywne działania policjantów w celu ustalenia osób, które dokonały tych zniszczeń - wyjaśniła Marta Haberska.
