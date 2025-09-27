Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja

Policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Informację o zniszczeniu kilkunastu samochodów policja otrzymała około godziny trzeciej w nocy. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Neseberskiej na Stegnach.

- Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny 17 samochodów. Uszkodzenia są różne. Są to wgniecenia, zarysowania, wybite szyby, pourywane lusterka oraz uszkodzone tablice rejestracyjne. Trwa szacowanie strat - powiedziała nam aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Poniszczonych aut może być więcej. Jednak przy mniejszych uszkodzeniach nie wszyscy właściciele pojazdów zgłosili ten fakt policjantom.

- Obecnie trwają intensywne działania policjantów w celu ustalenia osób, które dokonały tych zniszczeń - wyjaśniła Marta Haberska.

