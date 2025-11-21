Logo TVN Warszawa
Mokotów

Tramwaj na Rakowieckiej jeszcze w tym roku. Powrót po 58 latach

Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Auta rozjeżdżają rozchodnik na torowisku
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Trwa budowa torowiska na ulicy Rakowieckiej. Tramwaje mają pojechać tędy jeszcze w tym roku. Przed nami jednak dwa weekendy utrudnień na sporej części Mokotowa i w Śródmieściu.

Prace na budowie torowiska tramwajowego na Rakowieckiej pomiędzy ulicą Puławską i aleją Niepodległości zmierzają ku końcowi. Aktualnie trwa montaż sieci trakcyjnej. Spółka Tramwaje Warszawskie zapowiada, że pierwsze składy pasażerami pojadą tędy pod koniec tego roku.

Umowę na budowę linii tramwajowej Tramwaje Warszawskie z firmą Balzola podpisały jesienią 2023 roku. Kontrakt opiewał na kwotę 63,8 miliona złotych.

Między Puławską a aleją Niepodległości zbudowany zostanie kilometr nowych torów. Na tym krótkim odcinku powstaną: zespół przystankowy na wysokości ulicy Wiśniowej; przystanek przy skrzyżowaniu Rakowieckiej i Puławskiej w kierunku Pola Mokotowskiego; platforma przy skrzyżowaniu z al. Niepodległości dla pasażerów jadących w kierunku Puławskiej.

To będzie powrót tramwajów na ten fragment Rakowieckiej po 58 latach. Tory na północnej części ulicy istniały między 1927 a 1967 rokiem. Potem pięć linii tramwajowych na tym odcinku zastąpiono autobusami.

Zanim będzie to możliwe, konieczne jest połączenie nowej sieci trakcyjnej z istniejącą. Na Rakowieckiej prace zostaną przeprowadzone na przeciwległych końcach nowego torowiska. Rozłożono je na dwa najbliższe weekendy.

Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Cztery linie wyłączone

22 i 23 listopada roboty będą prowadzone na skrzyżowaniu z Puławską. Tramwaje nie będą jeździły po Marszałkowskiej i Puławskiej od placu Zbawiciela do Woronicza oraz Goworka i Spacerową od Puławskiej do skrzyżowania z Belwederską i Gagarina. Utrzymany zostanie ruch tramwajów w Wilanowie i na Dolnym Mokotowie – między Sielcami a Miasteczkiem Wilanów. W trakcie tego zamknięcia rozebrana zostanie tymczasowa przewiązka przez torowisko w ciągu Puławskiej przy Narbutta.

Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 10, 11, 14 i 18, natomiast linia 31 pojedzie na dłuższej trasie między pętlami PKP Służewiec i Wyścigi.

Tramwaje linii 4 będą kursować trasą zmienioną (w obydwu kierunkach): od placu Zbawiciela ulicami Nowowiejską, aleją Niepodległości, Rakowiecką, św. Andrzeja Boboli, Wołoską, Woronicza do Puławskiej i swojej stałej trasy.

"16" będzie kursowała tylko między Miasteczkiem Wilanów a Sielcami (trasa: aleja Rzeczpospolitej – Jana III Sobieskiego – Belwederska – Gagarina). Tramwaje linii 19 nie dojadą do Stegien, tylko zostaną skierowane aleją Niepodległości i Rakowiecką do pętli Kielecka.

Uruchomione zostaną cztery linie zastępcze: dwie tramwajowe i dwie autobusowe.

Tramwaje linii 66 będą kursowały między Piaskami a Cmentarzem Wolskim (trasą Broniewskiego – Aleja Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Marszałkowska – Nowowiejska – Aleja Niepodległości – Chałubińskiego – Aleja Jana Pawła II – Prosta – Kasprzaka – Wolska).

Linia 78 pojedzie między Osiedlem Górczewska a Żeraniem FSO (trasą Górczewska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Aleja Jana Pawła II – Chałubińskiego – Aleja Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – Starzyńskiego – Jagiellońska).

Między Placem Konstytucji a Metrem Wilanowska będą kursowały autobusy linii Z-4 (ulicami Waryńskiego/Marszałkowską i Puławską).

Między Dworcem Centralnym a pętlą Stegny pojadą autobusy Z19 (Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Jana III Sobieskiego – św. Bonifacego).

29 i 30 listopada będą prowadzone prace sieciowe na skrzyżowaniu przy Szkole Głównej Handlowej i stacji metra Pole Mokotowskie. Tramwaje nie będą kursować w ciągu al. Niepodległości, Rakowieckiej, Boboli i Wołoskiej – od Nowowiejskiej do Woronicza.

Utrudnienia na Ochocie

Do końca tego roku tramwaje mają wrócić również na pętle przy ulicy Banacha na Ochocie. W najbliższy weekend, tramwaje nie pojadą Grójecką i al. Krakowską od pl. Narutowicza do pętli P+R Al. Krakowska. Prowadzone będą prace sieciowe na skrzyżowaniu Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras

Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras

Ochota
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"

Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie

TramwajInwestycje w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
