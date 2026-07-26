Mokotów Awaria energetyczna w Warszawie. Były problemy w trzech dzielnicach

Miłosz Motyka, minister energii, zapowiada kiedy popłynie prąd z pierwszej polskiej elektrowni jądrowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stoen Operator

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Zgłoszenia napływały od mieszkańców Wierzbna, Ksawerowa, Służewca i Służewa. Problem występował również w dzielnicy Ochota (osiedle Raków), na Ursynowie (Wyczółki, Stokłosy) oraz we Włochach. To w sumie kilkadziesiąt punktów na mapie Warszawy. Wszystkie zgłoszenia pojawiły się koło południa.

W biurze prasowym Stoen Oprerator zapytaliśmy o przyczyny awarii oraz ilu mieszkańców dotyczy. Czekamy na odpowiedź.

Po godzinie na całodobowej infolinii Stoen Operator usłyszeliśmy, że w rejonie Mokotowa nastąpiła przerwa w dostawie prądu, ale energetycy już się uporali z awarią.

Awaria energetyczna w Warszawie Źródło zdjęcia: Stoen Operator