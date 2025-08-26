Logo TVN Warszawa
Mokotów

Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Warszawie? Do ratusza trafiła petycja

Sławosz Uznański-Wiśniewski
Powrót Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Ziemię. "Do tej pory mam gęsią skórkę"
Źródło: TVN24
Mieszkaniec Warszawy złożył petycję do Rady Warszawy, w której proponuje zmianę nazwy ulicy Jurija Gagarina na ulicę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wawerski radny Mikołaj Wasiewicz.

"Do Rady Warszawy wpłynęła petycja postulująca zmianę nazwy ulicy Jurija Gagarina na ulicę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - poinformował na portalu X radny Mikołaj Wasiewicz.

Petycję tę złożył mieszkaniec stolicy. Argumentował w niej m.in., że Jurij Gagarin "mimo zasług w dziedzinie kosmonautyki był przede wszystkim żołnierzem i propagandową ikoną Związku Radzieckiego - państwa totalitarnego, odpowiedzialnego za zniewolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski".

"Wniosek niezasadny"

- Petycja dotycząca zmiany nazwy ulicy została przesłana do warszawskiego ratusza z prośbą o przygotowanie projektu uchwały. Jeśli rekomendowana byłaby odmowa, to konieczne jest przygotowanie szczegółowego uzasadnienia - powiedział wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz (KO)

- Uważam, że jest to wniosek niezasadny, gdyż nazwy ulic nadawane są osobom zmarłym, nie wcześniej niż pięć lat po ich śmierci. Tylko w wyjątkowych przypadkach skracamy ten okres. Poza tym taki pomysł przyniósłby wiele komplikacji dla mieszkańców Gagarina, który według mnie nie jest postacią kontrowersyjną - dodał Potapowicz.

Wcześniej podobna petycja została złożona do Rady Miasta Kłobucka. Jej autorem był radny powiatowy Mariusz Mandat. "Jurij Gagarin jest bohaterem Związku Radzieckiego odznaczony Orderem Lenina, Orderem Bohatera Związku Radzieckiego medalem Złotej Gwiazdy, był deputowanym do Rady Najwyższej ZSRR, członkiem Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowego Leninowskiego Związku Młodych Komunistów, prezesem Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Kubańskiej. Jest bohaterem narodu, który napadł na naszego sąsiada Ukrainę i od 3 lat morduje jego obywateli. Kłobuck nie zasługuje na to, aby czcić kosmonautę - bohatera ZSRR nazwą ulicy w mieście" - napisał w uzasadnieniu radny powiatu kłobuckiego.

Radziecki bohater

Jurij Gagarin był radzieckim kosmonautą, bohaterem Związku Radzieckiego i pierwszym człowiekiem w kosmosie. Brał udział w jednej misji kosmicznej - Wostok 1. 12 kwietnia 1961 roku odbył w statku kosmicznym Wostok lot po orbicie satelitarnej Ziemi, dokonując niepełnego jej okrążenia w ciągu 1 godziny 48 minut.

Jurij Gagarin zginął w katastrofie lotniczej 27 marca 1968 roku
Jurij Gagarin zginął w katastrofie lotniczej 27 marca 1968 roku
Źródło: CC BY SA Wikipedia | Fyodor Nosov

Gagarin zginął w katastrofie lotniczej w 1968 roku, pilotując samolot treningowy MiG-15 UTI.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w historii w kosmosie, a także pierwszy Polak, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pierwszym Polakiem w przestrzeni kosmicznej był Mirosław Hermaszewski, który odbył swój lot w 1978 roku.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na Łódź Summer Festival 2025
"Nasz pierwszy łódzki astronauta". Uznański-Wiśniewski powitany w rodzinnym mieście
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski - Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Pożegnanie wzrokiem i moment "w takim samym stopniu piękny, co zatrważający"
TVN24
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
Sławosz Uznański-Wiśniewski powitany pytaniami od dzieci
Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Axiom-4

Sławosz Uznański-WiśniewskiRada Warszawy
