Konkursowe zmagania cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że już od I etapu codziennie w dniach przesłuchań przed budynkiem Filharmonii Narodowej w Warszawie ustawia się długa kolejka melomanów, którzy mają nadzieję na wejście na salę koncertową oraz słuchanie na żywo występów pianistów.

Kolejki chętnych

Tuż po godz. 10, kiedy rozpoczęły się przesłuchania w ramach porannej sesji III etapu konkursu, w kolejce do kas stała m.in. pani Julia. Zapytana, od której godziny czeka, odpowiedziała, że przyszła o 7 rano i już wtedy było przed nią około 40 osób.

– Najpierw stałam sama, potem dołączyła do mnie mama. Jedna osoba może kupić dwie wejściówki, ale raźniej czeka się razem – powiedziała. Dopytywana, na którą sesję przyszła, wyznała, że ma nadzieję, że uda jej się wejść jeszcze na tę poranną. O godz. 10 stało przed nią jeszcze 15-20 osób.

W kolejce była także pani Amelia. – Ja również stałam od godz. 7. Ustaliłam z koleżanką, że będziemy sobie wyznaczać dyżury i się zmieniać – wyjaśniła. Chwilę po 10 mówiła, że nie wierzy, że uda jej się wejść na sesję poranną, ale poczeka na wieczorną.

Melomani z Japonii

W filharmonii licznie stawili się także melomanii z Japonii. Zaznaczyli, że przyszli co prawda na sesję poranną, ale jeśli nie uda im się dostać, to zostaną na wieczorną.

Osoby związane z organizacją konkursu wskazały, że z każdym etapem zainteresowanie wejściówkami jest coraz większe. – Na początku kolejka zaczynała się tworzyć około godz. 7, ale teraz ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano – powiedzieli.

Wyjaśnili, że o świcie kolejka oczekujących na wejście do budynku ciągnie się od gmachu filharmonii aż do okolic banku przy ul. Marszałkowskiej.

- O godz. 9 otwieramy kraty, aby mogli wejść ludzie z biletami. Ale 10-15 minut wcześniej otwieramy sam budynek, aby czekający na wejściówki mogli sformować kolejkę. Wejściówki są sprzedawane 10 minut przed rozpoczęciem koncertu. To znaczy, że wewnątrz budynku trzeba czekać do kasy jeszcze około godziny – wyjaśnili. Zapytani, ile osób stało w kolejce we wtorek, wskazali, że mogło ich być około 300.

Trwa trzeci etap

W III etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 20 pianistów z ośmiu krajów. Przesłuchania trwają do czwartku - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska 10 muzyków zakwalifikowanych do finału. Późnym wieczorem 20 października poznamy zwycięzcę.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.(PAP)