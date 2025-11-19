Zabronią wożenia plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nie wolno się też położyć

Trzymaj się poręczy, a nie telefonu. Apel Warszawskiego Zarządu Transportu Publicznego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Warszawy pojawił się projekt uchwały zmieniającej przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym. Jak czytamy w projekcie, chodzi o uchylenie jednego z przepisów i dopisanie dwóch kolejnych w paragrafie dotyczącym tego, co w pojazdach komunikacji miejskiej jest zabronione.

Zakaz toreb i leżenia

Dwa nowe punkty: 23. i 24., które chcą dołożyć do puli zakazów radni, dotyczą zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca. Zakaz ma też dotyczyć leżenia na miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich bagażu lub innych przedmiotów, jeżeli uniemożliwia to korzystanie z tych miejsc innym pasażerom.

"Powyższe zachowania powodują niezadowolenie wśród innych współpasażerów, w konsekwencji generując liczne skargi, w związku z brakiem możliwości skorzystania z przysługującego miejsca w pojazdach WTP, mimo dokonanego zakupu biletu uprawniającego do przejazdu" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Jak tłumaczy w rozmowie z tvnwarszawa.pl Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, przepisy, które obowiązują w warszawskiej komunikacji miejskiej, stanowią "katalog zamknięty", a to oznacza, że zabronione są tylko określone zachowania i tylko w tych przypadkach ich sprawca podlega odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia. Rzecznik wskazuje, że ten katalog przepisów musi być dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego, co jakiś czas pojawiają się w nim nowe zapisy, a niektóre są usuwane.

Usunięto ogólnikowy przepis

Jednocześnie pomysłodawcy uchwały chcą uchylić ogólnikowy punkt 20. o brzmieniu: "zabrania się utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego".

"Służby porządkowe, w tym Straż Miejska, Policja, a także kontrolerzy biletów oraz pracownicy nadzoru ruchu, wielokrotnie sygnalizowali, iż brak jednoznacznego przepisu odnoszącego się do określonych, konkretnych zachowań stanowi istotną przeszkodę w podejmowaniu interwencji. Bez wyraźnego wskazania wprost w uchwale zabronionego zachowania funkcjonariusze ci nierzadko powstrzymują się od działań, obawiając się zarzutów przekroczenia uprawnień" - argumentują autorzy projektu uchwały.

Jeśli zmiana w przepisach zyska aprobatę większości Rady Warszawy, wejdą one w życie 14 dni po ogłoszeniu.