Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD

W weekend wyłączony będzie tor nr 1 na odcinku od stacji Komorów do stacji Podkowa Leśna Główna. Ruch pociągów na odcinku pomiędzy Komorowem a Podkową Leśną Zachodnią, w tym również przez stację Podkowa Leśna Główna, przez cały weekend będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po czynnym torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy).

Na całej linii WKD zostanie w tym czasie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu i będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Ograniczenia w ruchu

"Ograniczenia w ruchu są związane z dostawą nowych szyn oraz koniecznością ich rozwiezienia i wyładunku wzdłuż zamykanego toru nr 1 na odcinku pomiędzy Komorowem i Podkową Leśną" - wyjaśnił przewoźnik.

Ruch pociągów po torze nr 2, sąsiednim względem toru objętego zamknięciem, na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna – Podkowa Leśna Zachodnia będzie prowadzony z częstotliwością co 40 minut w danym kierunku ruchu (zarówno w kierunku Warszawy, jak i w kierunku Grodziska Mazowieckiego).

Przez cały weekend na linii WKD będą kursować pociągi w zasadniczych relacjach pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście WKD oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska. Częstotliwość kursowania na tych relacjach wyniesie co 40 minut.

Połączenia do Milanówka obsłużą pociągi w krótszych relacjach, rozpoczynające lub kończące bieg na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia, zapewniając częstotliwość co 40-80 minut – w ramach połączeń przesiadkowych na tym przystanku pomiędzy pociągami kursującymi na relacjach łączących Warszawę i Grodzisk Mazowiecki. Czas oczekiwania na przesiadkę pomiędzy pociągami na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia wyniesie 6 minut.

Przesiadki

Przewoźnik podkreślił, że przesiadka będzie możliwa tylko na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia.

Czas przesiadki traktowany jest jako przejściowy i nie ma wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu na przystanku Podkowa Leśna Zachodnia: z peronu nr 1 (peron prawy względem torowiska patrząc w kierunku Warszawy) będą odjeżdżały pociągi w relacjach do stacji Warszawa Śródmieście WKD oraz do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, natomiast z peronu nr 2 (peron prawy względem torowiska patrząc w kierunku Grodziska Mazowieckiego) będą odjeżdżały pociągi wyłącznie w relacji do przystanku Milanówek Grudów. Przy peronie nr 2 będą kończyły również bieg pociągi z Milanówka, a następnie po zmianie kabiny maszynisty będą oczekiwać na odjazd w kierunku przeciwnym, tj. do Milanówka.

"W okresie ograniczeń na linii WKD, obowiązywać będzie honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście" - poinformowała WKD.