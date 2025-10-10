Logo TVN Warszawa
Warszawa
Komunikacja

Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach

Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Dróg Miejskich szuka operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Sieć kamer i czujników tworzących ZSZR z roku na rok się rozrasta. Obecnie obejmuje już w sumie 450 warszawskich skrzyżowań. Drogowcy zapowiadają rozszerzenie systemu na kolejne lokalizacje.

W tym roku kończy się sześcioletnia umowa na obsługę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. "Rozpoczęliśmy więc poszukiwania operatora systemu na kolejne sześć lat. Nowa umowa ma na celu utrzymanie dotychczasowego systemu, ale także – a nawet przede wszystkim – jego rozwój" – ogłosił Zarząd Dróg Miejskich, dodając, że niedawno otworzone zostały oferty w przetargu.

"Zgłosiła się jedna firma – Yunex z Warszawy – której oferta wynosi ponad 223,5 mln zł. To duża kwota i długoletnia umowa. Dlatego musimy teraz dokładnie przyjrzeć się przesłanej ofercie" – dodali stołeczni drogowcy.

Sterowanie "całymi korytarzami"

Jak zaznacza ZDM, chodzi o kontynuację funkcjonowania systemu, do którego "podpiętych" jest obecnie 450 skrzyżowań znajdujących się przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych w Warszawie.

Na ten moment adaptacyjny algorytm działający w ZSZR pozwala na sterowanie ruchem w mieście. Nowa umowa ma na celu usprawnienie już istniejącego systemu. "Chcemy w jej ramach przejść stopniowo na sterowanie całymi korytarzami zamiast pojedynczymi skrzyżowaniami" - wyjaśnił ZDM.

System, który rozładowuje korki

Główną zaletą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem jest możliwość rozładowywania korków poprzez dopasowywanie cyklów sygnalizacji. W ten sposób ruch kierowany jest na trasy alternatywne. Dotychczas system dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu. Teraz będzie również samodzielnie reagować na przypadkowe zdarzenia na drogach oraz podpowiadać optymalne rozwiązania.

"System będzie zyskiwał więcej informacji, ponieważ algorytm będzie 'zasilany' danymi z Automatycznych Pomiarów Ruchu, który zintegrujemy z ZSZR" – podali drogowcy.

System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

W systemie przewidziano również "ręczną" interwencję. "Całodobowa obsada operatorów, w razie potrzeby będzie reagować na nagłe sytuacje na drogach. Wszelkie ingerencje – czy automatyczne, czy ręczne – będą ukierunkowane w pierwszej kolejności na priorytet dla komunikacji miejskiej. Nowa umowa umożliwi też dynamiczną obsługę otoczenia Stadionu Narodowego w trakcie masowych imprez czy pozwoli na zaktualizowanie strategii objazdów tunelu Wisłostrady w razie awarii" – wytłumaczyli przedstawiciele ZDM.

Rozbudowa systemu ZSZR w Warszawie

Dotychczas operator systemu utrzymywał blisko jedną trzecią skrzyżowań podłączonych do ZSZR. Pozostałe były utrzymywane na podstawie osobnych umów. Od 2026 roku zajdą zmiany. Powstanie nowy obszar konserwacji sygnalizacji obejmujący 480 skrzyżowań – z których znaczna większość jest włączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – w ciągu głównych korytarzy wjazdowych do Warszawy, które utrzymywać będzie operator systemu. Ponadto przejmie w utrzymanie tunele Wisłostrady oraz pod rondem Zesłańców Syberyjskich oraz urządzenia wspomnianego systemu APR – 127 punktów w całej Warszawie – oraz znaki zmiennej treści i totemy rowerowe.

Nowa umowa przewiduje, że operator w czasie jej trwania wymieni przestarzałe urządzenia na ok. 50 skrzyżowaniach, a także ok. 300 słupów, 30 km kabli oraz 720 automatycznych detektorów. Modernizację przejdą również systemy bezpieczeństwa w tunelu Wisłostrady. W planach jest też stworzenie projektu dla ronda Zesłańców Syberyjskich.

Umowa obejmuje też rozbudowę systemu. "Wykonawca będzie podłączał do niego ok. 20 nowych skrzyżowań rocznie. Rozbuduje również system pomiarowy o kolejne 26 punktów. Będzie miał także za zadanie włączenie do ZSZR jednego z kluczowych korytarzy do centrum Warszawy – al. Niepodległości. W tym zaprojektowanie trasy rowerowej" – wskazali drogowcy.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem został wprowadzony w Warszawie w 2008 roku. Obejmował wówczas 37 skrzyżowań. Celem było usprawnienie ruchu w centrum stolicy. W tym momencie liczy sobie już ponad 400 skrzyżowań i pozwala na dynamiczne sterowanie ruchem w największych arteriach miasta.

