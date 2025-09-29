Logo TVN Warszawa
Komunikacja

10 autobusów elektrycznych dla Warszawy

Autobus elektryczny Irizar
Prezes MZA o miejscach dla pasażerów w elektrycznych autobusach
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Do Warszawy dotrą kolejne autobusy elektryczne. 10 pojazdów hiszpańskiej marki Irizar zasili tabor Miejskich Zakładów Autobusowych. Wcześniej umowę na 79 elektrobusów miejski przewoźnik podpisał z firmą Solaris Bus & Coach.

Hiszpański producent dostarczy do Warszawy 10 autobusów, każdy o długości 10 metrów. Pojazdy będą mieć baterie o pojemności 508 kWh, co zapewni im zasięg co najmniej 310 kilometrów. Sercem irizarów będą silniki Siemensa o mocy 290 kW. We wnętrzu nowych autobusów zmieszczą się w sumie 72 osoby, w tym 19 na miejscach siedzących.

Podwoją liczbę elektryków

Nowe pojazdy będą miały: niską podłogę, klimatyzację, monitoring, elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, wszelkie udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, niewidomych i niedowidzących. Irizary zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne, które pomogą w oszczędzaniu energii elektrycznej.

Członek zarządu MZA Kamil Królak poinformował, że spółka ma 200 autobusów elektrycznych, a w najbliższych miesiącach ich liczba może się podwoić.

Hiszpańskie autobusy mają pojawić się na ulicach Warszawy w połowie przyszłego roku. Umowa przewiduje możliwość zakupu kolejnych 10 sztuk.

Autobus elektryczny Irizar
Autobus elektryczny Irizar
Źródło: MZA

Kolejna umowa

W zeszłym tygodniu MZA podpisały umowę na dostawę 79 elektrobusów marki Solaris, a w najbliższym czasie planowane jest też zawarcie kontraktów na 50 zeroemisyjnych przegubowców i na 30 pojazdów krótszych - o długości 12 metrów.

Po realizacji kontraktów liczba autobusów elektrycznych w MZA wzrośnie z 203 do 450. Miejski przewoźnik ma też prawie 400 autobusów napędzanych gazem.

Codziennie na stołeczne ulice wyjeżdża 1,4-1,5 tys. autobusów. 

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MZA

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki