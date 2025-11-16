Koniec prac, od poniedziałku pociągi metra na całej trasie

Metro nie kursuje, są utrudnienia Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

W niedzielę zakończyły się trwające od czwartkowego wieczoru prace przy modernizacji urządzeń sterowania ruchem na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański oraz wymianie rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika.

"17 listopada z samego rana, po kilku dniach prac remontowych, pociągi powrócą do kursowania na całej trasie pierwszej linii: od stacji Kabaty do stacji Młociny. Prace trwały od czwartkowego wieczoru, w tym czasie do dyspozycji była komunikacja zastępcza. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość. Za nami kilka dni utrudnień, ale przeprowadzone w tym czasie prace to sposób na to, żeby metro służyło nam dobrze przez kolejne lata. Także dzięki przeglądom i remontom warszawianki i warszawiacy mają do dyspozycji bezpieczny, wygodny, niezawodny transport publiczny" - powiedział, cytowany w komunikacie stołecznego ratusza, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Od 5 rano w poniedziałek

Po sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich robót oraz przeprowadzeniu jazd testowych, które odbyły się w niedzielny wieczór, 16 listopada, możliwe jest uruchomienie przewozów pasażerskich od poniedziałkowego poranka. Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny), zgodnie z rozkładem, około godziny 5.

Co zmieniono na stacjach?

W trakcie przerwy Metro Warszawskie zamontowało nowoczesne urządzenia na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. Ta wymiana ma podnieść niezawodność urządzeń sterowania ruchem pojazdów i pozwolić na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach warszawskiej sieci metra. Dodatkowo, w tym samym czasie, Zarząd Transportu Miejskiego wymienił rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika.

Od czwartku podziemna kolejka nie kursowała między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Pociągi kursowały tylko na dwóch odcinkach: Młociny – Słodowiec oraz Kabaty – Wilanowska. Uruchomiona została komunikacja zastępcza autobusowa i tramwajowa.

