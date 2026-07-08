Komunikacja Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla weteranów

Jak wygląda pomoc dla weteranów misji zagranicznych? Ppłk Katarzyna Rzadkowska o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Do darmowych przejazdów środkami należącymi do Warszawskiego Transportu Publicznego uprawnia legitymacja weterana i weterana poszkodowanego. Przepisy o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla weteranów wchodzą w życie 8 lipca i obowiązują w obu strefach biletowych.

Poza żołnierzami mogą z nich korzystać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, o których mowa w art. 4 pkt 16-18a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Uchwałę w tej sprawie przyjęli w czerwcu stołeczni radni.

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"Szacunek wyraża się poprzez konkretne działania"

O bezpłatny transport dla weteranów w Warszawie zabiegało m.in. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

- Szacunek dla weteranów najlepiej wyraża się poprzez konkretne działania. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską są właśnie takim działaniem - potrzebnym i mającym realne znaczenie dla osób, które służyły Polsce poza jej granicami - podkreśliła dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa ppłk dr Katarzyna Rzadkowska.

Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.

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