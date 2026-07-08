Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla weteranów
Do darmowych przejazdów środkami należącymi do Warszawskiego Transportu Publicznego uprawnia legitymacja weterana i weterana poszkodowanego. Przepisy o bezpłatnej komunikacji miejskiej dla weteranów wchodzą w życie 8 lipca i obowiązują w obu strefach biletowych.
Poza żołnierzami mogą z nich korzystać funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, o których mowa w art. 4 pkt 16-18a ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
Uchwałę w tej sprawie przyjęli w czerwcu stołeczni radni.
"Szacunek wyraża się poprzez konkretne działania"
O bezpłatny transport dla weteranów w Warszawie zabiegało m.in. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.
- Szacunek dla weteranów najlepiej wyraża się poprzez konkretne działania. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską są właśnie takim działaniem - potrzebnym i mającym realne znaczenie dla osób, które służyły Polsce poza jej granicami - podkreśliła dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa ppłk dr Katarzyna Rzadkowska.
Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.