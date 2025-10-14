Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Komunikacja

Autobus promujący Konkurs Chopinowski wyjechał na ulice

Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego
Źródło: TVN24
Od wtorku na stołecznych ulicach można zauważyć autobus Miejskich Zakładów Autobusowych promujący Konkurs Chopinowski. Dołączył do tramwaju i pociągu metra, które już wożą pasażerów.

W autobusie pasażerowie mogą posłuchać muzyki Fryderyka Chopina. Chopinowski autobus kursuje na linii 176 na trasie z Lotniska imienia Fryderyka Chopina do placu Piłsudskiego.

Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Źródło: UM Warszawa

"W Warszawie wszystko gra Chopina" – takie hasło widnieje na utrzymanych w różowo-fioletowych barwach wagonach. Na podłodze pojazdów są klawisze fortepianowe, które wraz z nutami i herbem stolicy widnieją też na zewnętrznym oklejeniu pojazdów.

Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Źródło: UM Warszawa

Tramwaj z pianistami

Po torach kursuje również specjalny tramwaj, w którym pianiści grają utwory polskiego kompozytora. Z powodu dużego zainteresowania przejażdżką nim jego kursowanie zostało przedłużone do niedzieli.

Od wtorku do niedzieli tramwaj będzie kursował według stałego rozkładu. O godzinie 14, 15 i 17 kursy z pianistą, a o 16.30 z varsavianistą.

Tramwaj jeździ na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola, Wolska, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, al. Zieleniecka, Targowa, al. "Solidarności", Wolska, Skierniewicka.

W tramwaju można usłyszeć utalentowanych pianistów młodego pokolenia: Macieja Smoląga, Jana Nicewicza, Wojciecha Kruczka, Pawła Wojciechowskiego, Józefa Domżała, Margaritę Latypovą i Szymona Drabińskiego.

"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"

Śródmieście

Podczas każdego kursu o 16.30 wykłady poprowadzi Marek Bykowski – magister sztuki, były kanclerz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, znawca życia i twórczości kompozytora.

Przesłuchania i finał

W III etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 20 pianistów z ośmiu krajów. Przesłuchania trwają do czwartku - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska muzyków zakwalifikowanych do finału. 20 października dowiemy się, kto wygrał.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
W kolejce po wejściówki "ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano"
Kultura
Konkurs Chopinowski. Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu
Dziś rusza trzeci etap Konkursu Chopinowskiego. Kiedy wystąpią i co zagrają Polacy?
TVN24
Warszawa, wrzesień 2023, Hyuk Lee podczas koncertu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
Zachwycają w Konkursie Chopinowskim. Arcymistrzami chcą być też w innej dziedzinie
Rafał Kazimierczak

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs Chopinowski
Czytaj także:
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
Komunikacja
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
Okolice
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
Bielany
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
Wypadek samochodowy na krajowej "50", na odcinku Brok - Ostrów Mazowiecka
W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł
Okolice
Yehuda Prokopowicz podczas drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
W kolejce po wejściówki "ludzie zaczynają się ustawiać nawet o 5 rano"
Kultura
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Nowe Grochale
Zderzenie aut. Jeden z kierowców pijany i z zakazem prowadzenia
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa
Okolice
Kontrole użytkowników hulajnóg
Po sygnałach od mieszkańców kontrolowali użytkowników hulajnóg
Wilanów
Potrącenie pieszej i utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Piesza potrącona przez tramwaj, były utrudnienia w centrum
14 cudzoziemców nie wjechało do Polski (zdj. ilustracyjne)
14 cudzoziemców zatrzymanych na lotnisku
Włochy
Policja szuka tego mężczyzny
Zniszczony biletomat, szukają tego mężczyzny
Okolice
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Trzy lata koszmaru. Sprawca skazany i wpisany do "rejestru pedofilów"
Okolice
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o planowaną halę
Piotr Bakalarski
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"
Mateusz Mżyk
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki, ukrył się tam przed policją
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Lecieli do Nowego Jorku, lądowali w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
Włochy
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Okolice
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Okolice
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
Rembertów
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza podczas wiecu PiS
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ochota
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
Okolice
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
Żoliborz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki