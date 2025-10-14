Autobus promujący Konkurs Chopinowski wyjechał na ulice

Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego Źródło: TVN24

W autobusie pasażerowie mogą posłuchać muzyki Fryderyka Chopina. Chopinowski autobus kursuje na linii 176 na trasie z Lotniska imienia Fryderyka Chopina do placu Piłsudskiego.

"W Warszawie wszystko gra Chopina" – takie hasło widnieje na utrzymanych w różowo-fioletowych barwach wagonach. Na podłodze pojazdów są klawisze fortepianowe, które wraz z nutami i herbem stolicy widnieją też na zewnętrznym oklejeniu pojazdów.

Tramwaj z pianistami

Po torach kursuje również specjalny tramwaj, w którym pianiści grają utwory polskiego kompozytora. Z powodu dużego zainteresowania przejażdżką nim jego kursowanie zostało przedłużone do niedzieli.

Od wtorku do niedzieli tramwaj będzie kursował według stałego rozkładu. O godzinie 14, 15 i 17 kursy z pianistą, a o 16.30 z varsavianistą.

Tramwaj jeździ na trasie jednokierunkowej: Zajezdnia Wola, Wolska, Towarowa, Aleje Jerozolimskie, al. Zieleniecka, Targowa, al. "Solidarności", Wolska, Skierniewicka.

W tramwaju można usłyszeć utalentowanych pianistów młodego pokolenia: Macieja Smoląga, Jana Nicewicza, Wojciecha Kruczka, Pawła Wojciechowskiego, Józefa Domżała, Margaritę Latypovą i Szymona Drabińskiego.

Podczas każdego kursu o 16.30 wykłady poprowadzi Marek Bykowski – magister sztuki, były kanclerz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, znawca życia i twórczości kompozytora.

Przesłuchania i finał

W III etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 20 pianistów z ośmiu krajów. Przesłuchania trwają do czwartku - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska muzyków zakwalifikowanych do finału. 20 października dowiemy się, kto wygrał.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.