Bielany Do urzędu z fałszywymi dokumentami. Przyznał, że kupił je w sieci Oprac. Katarzyna Kędra |

Dzielnica Bielany w Warszawie Źródło: Google Earth

Do Urzędu Dzielnicy Bielany zgłosił się obywatel Ukrainy, który okazał urzędnikowi dokumenty, które wzbudziły podejrzenie co do ich autentyczności.

Policjanci potwierdzili na miejscu, że 28-letni mężczyzna przedstawił urzędnikowi polskie prawo jazdy oraz kartę kwalifikacji kierowcy. Kryminalni zatrzymali go, a następnie przewieźli do komendy przy ulicy Żeromskiego.

Dokumenty za trzy tysiące euro

"W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że numer PESEL widniejący na okazanym dokumencie należy do obywatela Polski. Podczas rozmowy z policjantami 28-latek przyznał, że dokumenty kupił przez internet za kwotę trzech tysięcy euro, chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe kierowcy z kategorii C na kategorię C+E" - poinformowała rzeczniczka policji na Bielanach podinspektor Elwira Kozłowska.

Mężczyzna usłyszał zarzuty użycia jako autentycznych dwóch podrobionych dokumentów. Przestępstwo to zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

