Policjanci zostali wezwani na ulicę Jasnodworską. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował drugiego nożem.
"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn. Ustalono, że 53-letni mężczyzna zaatakował nożem swojego ojczyma, gdy ten spał. Podczas próby obezwładnienia syna ranna została również matka 53-latka. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanych do szpitala celem udzielenia im pomocy" - opisała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
Mężczyzna został zatrzymany. 53-latek usłyszał dwa zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz naruszenia czynności narządu ciała. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Sąd aresztował go na trzy miesiące.
Autorka/Autor: b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja, Archiwum TVN24