Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Odpowie za próbę zabójstwa. "Zaatakował nożem swojego ojczyma, gdy ten spał"

Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Policja, Archiwum TVN24
Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali 53-latka podejrzanego o atak nożem na ojczyma. Ranna została również matka napastnika. Mężczyzna usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie.

Policjanci zostali wezwani na ulicę Jasnodworską. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował drugiego nożem.

"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn. Ustalono, że 53-letni mężczyzna zaatakował nożem swojego ojczyma, gdy ten spał. Podczas próby obezwładnienia syna ranna została również matka 53-latka. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanych do szpitala celem udzielenia im pomocy" - opisała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Mężczyzna został zatrzymany. 53-latek usłyszał dwa zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz naruszenia czynności narządu ciała. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

Czytaj także: Sprzeczka skończyła się użyciem noża. 37-latkiem odpowie za usiłowanie zabójstwa

Klatka kluczowa-99169
Zatrzymany 37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Źródło: KRP Warszawa II

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja, Archiwum TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
Poszukiwania wędkarza w powiecie zwoleńskim
Pijanego wędkarza szukało 50 strażaków i policjantów
Okolice
Zderzenie aut w alei Krakowskiej
"Samochód przewozu osób nie ustąpił pierwszeństwa"
Włochy
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Wojskowy dron awaryjnie lądował na prywatnej posesji
Okolice
Korek na trasie S8
Zepsuty autobus i zderzenie trzech aut. Korek na S8
Żoliborz
37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został aresztowany
Odpowie za brutalny atak nożem
Mokotów
Torby z narkotykami przechowywał na balkonie
Trzy kilogramy narkotyków na balkonie
Wola
Zatrzymano pięć osób
Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony
Śródmieście
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas
Okolice
Kierowca wjechał w słup
Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki
Okolice
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
Dariusz Gałązka
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w wykopie na podwórku, policja zatrzymała 45-latka
Okolice
Mężczyzna zgłosił kradzież i został zatrzymany
Zgłosił kradzież auta, został zatrzymany
Okolice
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka
Korki na S8
Awaria wywrotki, ogromne korki na S8
Żoliborz
Policjanci obezwładnili i zatrzymali nożowniczkę
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało zatrzymanie
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z Miami prosto do aresztu
Włochy
Utrudnienia na stacji Warszawa Międzylesie
Uszkodzili trakcję kolejową podczas wycinki drzew
Okolice
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
Praga Północ
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
Okolice
Zderzenie na S7
Trzy auta rozbite na S7
Włochy
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz spotka się z prezydentem, a mieszkańcy chcą zablokować drogę
Okolice
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut
Okolice
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Trasa S7
Drogowcy "mobilizują wykonawców". Kolejny odcinek S7 jeszcze w tym roku?
Okolice
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" w alei Armii Ludowej
Śródmieście
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro
Białołęka
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki