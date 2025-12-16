Odpowie za próbę zabójstwa (zdj. ilustracyjne) Źródło: Policja, Archiwum TVN24

Policjanci zostali wezwani na ulicę Jasnodworską. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował drugiego nożem.

"Na miejscu zastali dwóch pokrwawionych mężczyzn. Ustalono, że 53-letni mężczyzna zaatakował nożem swojego ojczyma, gdy ten spał. Podczas próby obezwładnienia syna ranna została również matka 53-latka. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanych do szpitala celem udzielenia im pomocy" - opisała w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Mężczyzna został zatrzymany. 53-latek usłyszał dwa zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz naruszenia czynności narządu ciała. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Sąd aresztował go na trzy miesiące.

