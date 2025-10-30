Logo TVN Warszawa
Bielany

Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta

W pół roku ludności Polski zmniejszyła się o ponad 87 tysięcy osób. Komentarze ekspertów
Migające światła samochodu przyciągnęły uwagę dzielnicowych z Bielan. W pojeździe znajdowała się rodząca kobieta. Policjanci eskortowali kierującego do szpitala.

Na ulicy Kasprowicza dzielnicowi z Bielan aspirant sztabowy Rafał Karcz, aspirant sztabowy Marcin Wiatr i aspirant sztabowy Tomasz Szelągowski zauważyli jadący z naprzeciwka samochód, którego kierowca zaczął migać światłami. Policjanci zatrzymali się, aby sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że w pojeździe znajdowała się rodząca kobieta. Kierowca poprosił dzielnicowych o pilotaż do szpitala położniczego.

- Z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych i z zachowanie bezpieczeństwa, funkcjonariusze eskortowali ulicami Warszawy samochód przyszłej mamy do szpitala. Po kilku minutach kobieta była już pod opieką lekarzy - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji podinspektor Elwira Kozłowska.

