Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta

Na ulicy Kasprowicza dzielnicowi z Bielan aspirant sztabowy Rafał Karcz, aspirant sztabowy Marcin Wiatr i aspirant sztabowy Tomasz Szelągowski zauważyli jadący z naprzeciwka samochód, którego kierowca zaczął migać światłami. Policjanci zatrzymali się, aby sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że w pojeździe znajdowała się rodząca kobieta. Kierowca poprosił dzielnicowych o pilotaż do szpitala położniczego.

- Z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych i z zachowanie bezpieczeństwa, funkcjonariusze eskortowali ulicami Warszawy samochód przyszłej mamy do szpitala. Po kilku minutach kobieta była już pod opieką lekarzy - przekazała rzeczniczka tamtejszej policji podinspektor Elwira Kozłowska.

Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala Źródło: KRP V