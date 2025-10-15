Mężczyzna dźgnięty nożem. Nie żyje. Policja zatrzymała jego partnerkę

Policjanci z komisariatu na Bielanach zostali poinformowani, że w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego znajduje się ranny mężczyzna. "Na miejscu oprócz partnerki mężczyzny, policjanci zastali załogę karetki pogotowia, która stwierdził zgon mężczyzny" - poinformowała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V
Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny na miejscu zdarzenia. Zatrzymali 26-letnią partnerkę mężczyzny. "W toku dalszych czynności policjanci zabezpieczyli nóż, którym kobieta prawdopodobnie dźgnęła mężczyznę. W chwili zatrzymania kobieta miała 3,9 promila alkoholu we krwi" - podała podinspektor Kozłowska.
Zarzut i areszt
Zebrany przez śledczych materiał pozwolił na postawienie kobiecie zarzutu zabójstwa. "Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie kobiety. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanej w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo 26-latce może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności" - podsumowała Elwira Kozłowska.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP V