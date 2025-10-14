Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"

Kierowcy utknęli w korku wyjeżdżając z Galerii Młociny Źródło: TVN24

W ostatnią sobotę doszło do kolejnej sytuacji, kiedy tłum zmotoryzowanych klientów Galerii Młociny utknął przy wyjeździe z parkingu podziemnego. Niektórzy w korku spędzili nawet trzy godziny, wdychając spaliny. Złość i wzburzenie klientów centrum handlowego wylały się w komentarzach na Facebooku. "Wypuście ludzi z tego smrodu" - pisali. Inni odgrażali się, że to ich ostatnia wizyta w tej galerii.

To nie był pierwszy paraliż

Wyjazd z Galerii Młociny korkuje się nie pierwszy raz. Poprzednia kryzysowa sytuacja wydarzyła się w grudniu 2024 roku, tuż przed świętami. Wówczas klienci również utknęli na wiele godzin, niektórzy nawet porzucali swoje samochody.

Przedstawiciele centrum handlowego oświadczyli wtedy, że problemy wynikały z wprowadzenia nowej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Miejskich, a konkretnie uruchomienia całej sygnalizacji świetlnej.

Kłopotliwa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Książąt Mazowieckich i Zgrupowania AK "Kampinos" została przeprojektowana i uruchomiona wraz z początkiem lutego 2025 roku. Uzyskała wtedy zatwierdzenie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Drogowcy podkreślali, że konieczne było uregulowanie ruchu na tak rozległym i skomplikowanym skrzyżowaniu. Poza jezdniami, chodnikami i drogą rowerową znajduje się tam wjazd do zajezdni tramwajowej i system rozjazdów łączących ją z torowiskiem wzdłuż trasy mostu Północnego.

ZDM: problem leży w zarządzaniu parkingiem

Czy w ostatnią sobotę doszło do awarii sygnalizacji? A może przestawiono jej cykl? Te pytania zadaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich.

- Od momentu uruchomienia sygnalizacji zimą na wysokości ulicy Książąt Mazowieckich, nic specjalnego się z nią nie działo. To weekendowe wydarzenie nie działo się na skrzyżowaniu, tylko w garażu galerii. Co zresztą potwierdza to, co mówiliśmy w grudniu zeszłego roku, że problem leży w decyzjach związanych z bieżącym zarządzaniem parkingiem podziemnym tego obiektu i może się powtórzyć - odpowiedział nam Jakub Dybalski, rzecznik prasowy ZDM.

Przedstawiciel miejskich drogowców zwrócił uwagę, że w tym rejonie jest kilka dużych parkingów: P&R przy węźle Młociny czy P&R przy stacji metra, i tam problemów z wyjazdem nie ma. - Galeria Młociny, mimo naszych propozycji, nie korzysta z miejskiego systemu informacji parkingowej, czyli niebieskich tablic informujących o zajętości, które widać przy okolicznych parkingach - dodał Jakub Dybalski.

Ochroniarze pomagali rozładować zator

O komentarz do sobotniej sytuacji poprosiliśmy również biuro prasowe centrum handlowego.

- W minioną sobotę w godzinach popołudniowych w rejonie Galerii Młociny doszło do wyjątkowo dużego natężenia ruchu. Zatory objęły całą okolicę, zakłócając także płynny wyjazd z parkingu centrum handlowego. W momencie, gdy zauważyliśmy narastające utrudnienia w ruchu, otworzyliśmy wszystkie szlabany na parkingach, aby usprawnić wyjazd - przekazała Aleksandra Franas z biura prasowego Galerii Młociny.

Przedstawicielka centrum handlowego zapewniła, że na miejscu była obecna także ochrona centrum, która w weekendy działa we wzmocnionym składzie na wypadek tego typu trudności. Ochroniarze przekazywali informacje na temat utrudnień. Tę wersję potwierdzają kierowcy, z którymi udało się porozmawiać reporterowi TVN24. Kilku z nich zgodnie mówiło, że gdyby nie było na miejscu pracowników ochrony, staliby w korku jeszcze dłużej.

- Umożliwiliśmy również klientom bezpłatne pozostawienie samochodów na parkingu centrum i odebranie ich w niedzielę. Skierowaliśmy też prośby do policji o sterowanie ruchem na drogach dojazdowych do centrum - dodała Franas.

To wymaga współpracy

W biurze prasowym galerii zapytaliśmy, jakie działania zamierza podjąć zarząd centrum handlowego, aby przeciwdziałać tego typu sytuacjom w przyszłości. Przed nami ostatnie miesiące roku, czyli okres wzmożonych zakupów.

- Rozwiązanie problemu płynności organizacji ruchu w okolicy Galerii Młociny wymaga współpracy wielu stron i jest przedmiotem naszych działań od wielu miesięcy. Z naszej inicjatywy doszło między innymi do przeprogramowania sygnalizacji świetlnej w sąsiedztwie obiektu. Pracujemy też nad dodatkowymi rozwiązaniami i konsultujemy je z odpowiednimi instytucjami - odpowiedziała Aleksandra Franas.

Przedstawiciele Galerii Młociny podkreślają, że "konieczne jest jednak wypracowanie szerokiego planu komunikacyjnego dla tej części miasta, uwzględniającego przyszłe inwestycje drogowe i deweloperskie".

Wszystko więc wskazuje na to, że w kwestii kłopotliwego parkingu w najbliższym czasie nic się nie zmieni.

