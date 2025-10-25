Logo TVN Warszawa
Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia

Awaria wodociągowa na Bielanach (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach
Źródło: Google Earth
Wodociągowcy pracują na ulicy Arkuszowej, gdzie doszło do awarii wodociągowej. Mogą tam występować utrudnienia w ruchu.

"Uwaga! Wodociągowcy pracują na ul. Arkuszowej przy usuwaniu awarii, która wystąpiła na magistrali wodociągowej. Jeszcze do ok. godz. 15. będą występowały utrudnienia w ruchu z uwagi na konieczność uprzątnięcia piachu naniesionego przez wodę na jeden z pasów jezdni - ok. 200 m" - przekazały Wodociągi Warszawskie w komunikacie opublikowanym w sobotę.

Trwają prace nad przywróceniem dostaw wody. "Przewidujemy, że nastąpi to w godzinach wieczornych. Do dyspozycji mieszkańców został podstawiony beczkowóz. Przepraszamy za utrudnienia" - podsumowano.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

