Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia

"Uwaga! Wodociągowcy pracują na ul. Arkuszowej przy usuwaniu awarii, która wystąpiła na magistrali wodociągowej. Jeszcze do ok. godz. 15. będą występowały utrudnienia w ruchu z uwagi na konieczność uprzątnięcia piachu naniesionego przez wodę na jeden z pasów jezdni - ok. 200 m" - przekazały Wodociągi Warszawskie w komunikacie opublikowanym w sobotę.
Trwają prace nad przywróceniem dostaw wody. "Przewidujemy, że nastąpi to w godzinach wieczornych. Do dyspozycji mieszkańców został podstawiony beczkowóz. Przepraszamy za utrudnienia" - podsumowano.
Źródło: tvnwarszawa.pl
