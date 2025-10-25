Awaria wodociągowa na Bielanach. Utrudnienia

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Uwaga! Wodociągowcy pracują na ul. Arkuszowej przy usuwaniu awarii, która wystąpiła na magistrali wodociągowej. Jeszcze do ok. godz. 15. będą występowały utrudnienia w ruchu z uwagi na konieczność uprzątnięcia piachu naniesionego przez wodę na jeden z pasów jezdni - ok. 200 m" - przekazały Wodociągi Warszawskie w komunikacie opublikowanym w sobotę.

Trwają prace nad przywróceniem dostaw wody. "Przewidujemy, że nastąpi to w godzinach wieczornych. Do dyspozycji mieszkańców został podstawiony beczkowóz. Przepraszamy za utrudnienia" - podsumowano.