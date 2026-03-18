Pierwsze informacje i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zdarzenie potwierdził aspirant Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

- Około godziny 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w okolicach ulicy Modlińskiej. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili pożar elewacji na terenie budowy. W tej chwili trwa ewakuacja jednej osoby przebywającej w dźwigu - poinformował przed godziną 14.

- Na ten moment nie mamy informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane. Ogniem zajętych jest około 40, 50 metrów elewacji. Na miejscu pracują już cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej, a kolejnych pięć jest w drodze - powiedział.

Płonęła elewacja budynku

Więcej szczegółów podał na antenie TVN24 mł. bryg. Artur Laudy oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w Warszawie.

- Pali się elewacja budynku, który jest w budowie, na osiedlu zamkniętym, ogrodzonym. Nie są to obiekty oddane do użytkowania - poinformował strażak.

Jak dodał, operator dźwigu znajdował się w bliskim sąsiedztwie palącej się elewacji. - Reszta pracowników ewakuowała się, jak tylko zobaczyła pożar. Zdołali uciec - przekazał Laudy.

Dym widoczny z daleka

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. Jak powiedział, początkowo na miejsce przyjechało pięć zastępów straży pożarnej, później dojechały kolejne.

- Pożar ma miejsce na terenie budowy. Objął około 30-50 metrów kwadratowych elewacji budynku. Strażacy przeprowadzili ewakuację pracownika, który pracował na dźwigu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - zaznaczył reporter na antenie TVN24.

- Strażacy gaszą pożar, on jeszcze nie został całkiem ugaszony. Dym jest widoczny z wielu miejsce w Warszawie, nawet z ośmiu kilometrów. Prace wciąż trwają – opisywał pożar około godziny 14 reporter.

Strażacy zabezpieczali sąsiednie budynki. - Mieszkańcy nie powinni udawać się w to miejsce, by nie przeszkadzać służbą w pracy, jest do miejsce niebezpieczne – podkreślił reporter.

Operator dźwigu ewakuowany

Później potwierdził, że operator dźwigu jest bezpieczny na ziemi. - Już zjechał, najpewniej jest badany przez ratowników medycznych. Na miejscu jest karetka - relacjonował o godzinie 14.30 Mateusz Mżyk. Zespół ratownictwa medycznego zbadał mężczyznę i zabrał go do szpitala.

Jak dodał nasz reporter, strażacy opanowali już pożar. Nad budynkiem nie unosi się już ciemny dym. Strażacy, na dachu, dogaszają miejsce pożaru.

Przyczyny pożaru ustali policja.

