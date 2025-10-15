Logo TVN Warszawa
Białołęka

Do kobiety podeszła grupa mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem. Policja zatrzymała dwóch nastolatków

Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Na Białołęce doszło do rozboju. Do kobiety i jej znajomych podeszła grupka mężczyzn. "Jeden z nich miał przy sobie młotek, przyłożył go kobiecie do głowy, zażądał oddania telefonów i portfeli" - opisała policja. Gdy agresorzy dostali to, co chcieli, uciekli. Policjanci zatrzymali 14- i 15-latka.

W czwartek późnym wieczorem dyżurny komendy stołecznej przyjął zgłoszenie dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego miało dojść na terenie warszawskiej Białołęki.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że do obywatelki Ukrainy i jej znajomych podeszła grupka kilkunastu mężczyzn, z których dwóch było w kominiarkach. "Jeden z nich miał przy sobie młotek. Przykładając go kobiecie do głowy zażądał oddania telefonów i portfeli. W przeciwnym wypadku zagroził użyciem trzymanego w ręku narzędzia. Jeden ze znajomych kobiety obawiając się spełnienia tych gróźb, oddał swój telefon komórkowy drugiemu z mężczyzn w kominiarce. Agresorzy oddalili się" - opisał w komunikacie mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymano 14- i 15-latka

Policjanci przeszukując pobliski teren, zauważyli grupkę osób, wśród której był jeden mężczyzna w kominiarce z młotkiem w ręku. Został obezwładniony i zatrzymany. "Okazało się, że to 15-letni mieszkaniec Warszawy" - dodał Chmura.

Niedaleko miejsca zatrzymania policjanci znaleźli zabrany telefon komórkowy. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Białołęka ustalili też personalia drugiej osoby biorącej udział w rozboju.

"W ciągu następnych kilku godzin zatrzymali oni 14-latka. Ukrywał się pod łóżkiem w mieszkaniu jego dziewczyny. Okazało się, że chłopak uciekł z domu dwa tygodnie wcześniej" - poinformował Chmura.

Obydwaj nastolatkowie trafili do Policyjnej Izby Dziecka. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RozbójPrzemocPrzestępczość w WarszawieSąd Rodzinny
