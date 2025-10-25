Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Dwa lata więziona "na barłogu wśród robactwa". Nie była jedyna

|
Prasa publikowała zdjęcie uwolnionej kobiety
Tajemnica baraku numer 42
Źródło: Dzień Dobry, Kurjer Warszawski, Dobry Wieczór! Kurier Czerwony, Narodowe Archiwum Cyfrowe
W maju 1936 roku na osiedlu dla bezdomnych i bezrobotnych na Annopolu dokonano odkrycia "przypominającego swoją koszmarnością ponure mroki średniowiecza". Młoda kobieta przez dwa lata była więziona przez swojego ojca. Czas spędzała "na barłogu ze starych szmat", w mrocznym i pozbawionym świeżego powietrza niewielkim pomieszczeniu. Była pokryta robactwem i ranami. Nie był to odosobniony przypadek w Warszawie lat 30. XX wieku.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Pod koniec maja 1936 roku prasa w stolicy relacjonowała "rzecz potworną". W baraku numer 42 na Annopolu odkryto więzioną kobietę.
  • Jej przeraźliwy krzyk i wołanie o pomoc usłyszało kilka osób. Wyważyli drzwi i zobaczyli wychudzoną postać. Wokół roiło się od robactwa, panował bałagan.
  • Zawiadomiono policję i pogotowie ratunkowe. Okazało się, że Maria Jasińska była więziona przez swojego ojca.
  • Po dwóch latach odzyskała wolność i trafiła do szpitala.

W dwudziestoleciu międzywojennym na mapie Warszawy było kilka miejsc, o których woleliby zapomnieć bywalcy eleganckich restauracji z Krakowskiego Przedmieścia czy Marszałkowskiej. Jednym z nich były baraki dla biedoty na Żoliborzu, innym - które cieszyło się chyba najgorszą opinią - było osiedle dla bezdomnych na Annopolu. W trakcie budowy, rozpoczętej w 1927 roku, leżało jeszcze poza granicami miasta, ale to tu trafiali kolejni przedstawiciele biedoty, dla których brakowało miejsca w stolicy.

Powstały tu domy z jednoizbowymi mieszkaniami, w typowym parterowym budynku - drewnianym, murowanym lub o konstrukcji mieszanej - mieściło się nawet 20 lokali. Centrum osiedla stanowił plac Annopolski. Z biegiem lat z miejsca dla bezdomnych stało się osiedlem robotniczym. Wybudowano nową część siedliska i kolejne baraki. Władze miasta inwestowały w osiedle, próbując ulżyć losowi mieszkańców. Pomagać próbował też Komitet "Osiedle" powołany przez żonę marszałka Józefa Piłsudskiego - Aleksandrę Piłsudską. Dzięki tej inicjatywie powstało tam między innymi kąpielisko dla mieszkańców. Szacunki z 1938 roku mówią o tym, że na terenie Annopola - w ponad stu barakach - mieszkało 12 tysięcy osób. I to właśnie tu, w baraku o numerze 42, pod koniec maja 1936 roku dokonano odkrycia, które na chwilę zelektryzowało stolicę. Przypadkiem, jak zazwyczaj bywa, w tego typu sprawach.

Baraki dla bezdomnych w Annopolu (rejon ulicy Inowłodzkiej i placu Annopolskiego) - 1933 rok
Baraki dla bezdomnych w Annopolu (rejon ulicy Inowłodzkiej i placu Annopolskiego) - 1933 rok
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Tamara Barriga
Tamara Barriga
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zderzenie z wojskową ciężarówką
Zderzenie z wojskową ciężarówką. Poszkodowanym pomogli żołnierze
Zatrzymani za graffiti w przejściu podziemnym
Kaptury na głowach i spray w dłoniach. Zatrzymani w przejściu podziemnym
Wawer
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Włochy
Baseny "Wisła" na Ochocie
Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
Magdalena Gruszczyńska
Akt oskarżenia w sprawie (zdj. ilustracyjne)
Jest oskarżony o zabicie kolegi śrubokrętem. Ofiara miała 14 ran
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW i korek
Ursynów
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
Wola
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
Śródmieście
Odcinek od Czosnowa do Modlina gotowy
Zamiast dwóch, trzy pasy. Szersza S7 od Czosnowa do Modlina
Najnowsze
Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Śmiertelne potrącenie rowerzysty pod Radomiem
Akcja służb w miejscowości Kampinos
"Pozostawiła ranną matkę z nożem wbitym w plecy". Areszt dla córki
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Jest list gończy
Wola
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
Auto wpadło na torowisko na Okopowej
Rozbili się torowisku i uciekli z auta. Tramwaj uderzył w uszkodzone bariery
Wola
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
Spór o fragment terenu Skry
Urzędnicy kontra golfiści. Spór o działkę na Skrze
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
Praga Północ
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki