Bemowo

Leżał na jezdni w kałuży krwi. Ranny mężczyzna trafił do szpitala

Rowerzysta został potrącony przez samochód
Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku)
Źródło: Straż Miejska
Poważnie rannego rowerzystę zauważyli strażnicy miejscy. Został potrącony przez samochód. Zajęli się poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia. 68-latek trafił do szpitala.

12 grudnia, tuż przed godziną 14, strażnicy miejscy zauważyli, że na jezdni ulicy Maczka leży mężczyzna w kałuży krwi, a obok niego rower.

Poważny uraz głowy

"Uraz głowy z prawej strony wyglądał na bardzo poważny, z możliwością pęknięcia czaszki, dlatego musieliśmy działać bardzo ostrożnie" - powiedział cytowany w komunikacie starszy inspektor Mariusz Zimnicki z referatu patrolowo-interwencyjnego stołecznej straży miejskiej.

Rowerzysta został potrącony przez samochód
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Źródło: Straż miejska w Warszawie

Intensywny krwotok 68-letniego mężczyzny był już zatamowany, gdy na miejsce dotarła straż pożarna. Po chwili pojawili się też policjanci oraz pogotowie ratunkowe, które przejęło dalsze czynności i przewiozło mężczyznę do szpitala.

Rowerzysta został potrącony przez samochód
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Źródło: Straż miejska w Warszawie

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w jadącego rowerem 68-latka na przejeździe dla rowerów uderzył skręcający w prawo pojazd marki Toyota, którym kierował 92-letni mężczyzna" - wskazała straż miejska w komunikacie.

Potrącony pieszy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło tego samego dnia dwie godziny później na Ochocie. Przy skrzyżowaniu Drawskiej i Bohaterów Września 68-letni pieszy został potrącony przez samochód. Strażnicy, którzy byli na miejscu, udzielili mu pomocy przedmedycznej, zawiadomili policję i pogotowie ratunkowe.

Rannego mężczyznę ratownicy zabrali do szpitala. Po ustaleniu świadków oraz danych kierowcy strażnicy przekazali je wezwanemu patrolowi policji.

Udostępnij:
TAGI:
Czytaj także:
