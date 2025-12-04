Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje

Budowa stacji techniczno-postojowej Mory Źródło: tvnwarszawa.pl

"Z przyczyn technicznych pociągi metra linii M2 jadące w kierunku stacji Bemowo kończą swój bieg na stacji Księcia Janusza" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w komunikacie.

Wyłączone były stacje Ulrychów i Bemowo.

Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, na stacji Bemowo doszło do awarii rozjazdu.

"Autobusy linii 714, 719 i 729 od przystanku Metro Bemowo 01 zostają wydłużone do przystanku Metro Księcia Janusza 01" - podał ZTM. O 18.15 poinformowano o zakończeniu utrudnień.