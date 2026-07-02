Bemowo Nowe informacje o ofiarach katastrofy na Bemowie. Zginął pilot i uczestnik szkolenia dla kierowców, prawdopodobnie żołnierz Oprac. Katarzyna Kędra |

Katastrofa samolotu na Bemowie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl

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Prokuratura podała, że śledztwo zostało wszczęte 29 czerwca. Dotyczy naruszenia na terenie automobilkubu zasad bezpieczeństwa w ruchu powietrznym. W wyniku katastrofy zginęły dwie osoby.

"W sprawie dotychczas przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia oraz ujawnionych zwłok, przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzenia. Podjęto działania zmierzające do ustalenia tożsamości pokrzywdzonych - gdyż zwłoki znajdowały się w stanie zwęglenia i jedynie zdołano ustalić płeć zmarłych, nadto planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok" - poinformował w komunikacie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Nowe informacje o ofiarach katastrofy

Jak dotychczas ustalili śledczy, 25 czerwca na terenie automobilklubu doszło do wypadku z udziałem samolotu Cirrus SR22, który wystartował z lotniska Wrocław-Strachowice.

"Według świadków zdarzenia, gdy samolot przelatywał nad wieżą, silnik pracował normalnie, zaś pilot nie zgłaszał żadnej awarii ani problemów. Widoczne było, że samolot kołował nad lotniskiem, co mogło wskazywać na podejście do lądowania. W trakcie tego manewru, według relacji obecnych osób, samolot skręcił nad płytą lotniska zahaczając o podłoże koło wiaty. Doszło do dużej eksplozji" - poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury.

Śledczy wskazali, że na terenie automobilklubu znajdowali się kursanci jednodniowego szkolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. "Jak wynika z pozyskanych informacji, jedną z ofiar jest pilot samolotu, zaś drugą uczestnik kursu - młody mężczyzna, którym prawdopodobnie był żołnierz jednej z warszawskich jednostek. Wśród pokrzywdzonych jest też mężczyzna - kolejny uczestnik szkolenia - który został przewieziony do szpitala" - poinformował prokurator Skiba.

Katastrofa małego samolotu na Bemowie Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wiadomo też, że przebywające na miejscu zdarzenia osoby usiłowały gasić pożar. Na miejsce poza służbami medycznymi, strażą pożarną i funkcjonariuszami policji, przyjechali również pracownicy Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.