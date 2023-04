Przymrozki w części kraju. IMGW wydał ostrzeżenia

czytaj dalej

Trzymiesięcznego niedźwiedzia brunatnego, który od kilku dni błąkał się przy drodze, uratowano na północy Łotwy i przewieziono do zoo. Zwierzę ma na głowie ranę, co według specjalistów może oznaczać, że doszło do wypadku, w którym jego matka zginęła lub została ranna.