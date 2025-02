Pierwszy zarodek kangura z zapłodnienia in vitro

Australijscy naukowcy po raz pierwszy w historii stworzyli kangurze zarodki z pomocą zapłodnienia in vitro (IVF). Według badaczy to przełomowe osiągnięcie, które pewnego dnia może pomóc w ratowaniu zagrożonych gatunków.

Naukowcy z University of Queensland opisali swoje osiągnięcie na łamach magazynu "Reproduction, Fertility and Development".

Według organizacji non profit Invasive Species Council, od czasu zasiedlenia przez Europejczyków Australii, kontynent ten stracił co najmniej 33 gatunki ssaków.

Stworzono pierwsze kangurze zarodki

W swoim projekcie naukowcy ocenili rozwój kangurzych komórek jajowych i plemników prowadzony w warunkach laboratoryjnych. Później utworzyli zarodki za pomocą mikroiniekcji plemnika do cytoplazmy (ICSI) - techniki polegającej na bezpośrednim wstrzyknięciu pojedynczego plemnika do dojrzałej komórki jajowej. - Ponieważ kangury olbrzymie (Macropus giganteus) występują w nadmiernej liczebności, pobraliśmy ich komórki jajowe i plemniki, aby wykorzystać je jako model do adaptacji naszej technologii zarodkowych stosowanej już u zwierząt hodowlanych i ludzi - tłumaczył dr Gambini. - Dostęp do tkanek torbaczy jest wyzwaniem, ponieważ są one słabiej zbadane, niż zwierzęta hodowlane (...). Obecnie udoskonalamy techniki zbierania, hodowli i przechowywania komórek jajowych oraz plemników torbaczy. Pracując nad metodami ochrony, dążymy do zabezpieczenia materiału genetycznego tych unikalnych i cennych zwierząt na przyszłość - dodał specjalista.