Trzy osoby, które za pomocą szyfrowanych komunikatorów sprzedawały narkotyki, zostały zatrzymane w Trójmieście. Wszystkie trafiły do tymczasowego aresztu. Grozi im nawet do 10 lat więzienia.

Jak poinformował podkom. Marcin Zagórski z zespołu prasowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, specjaliści z zakresu informatyki śledczej z kieleckiego wydziału cyberbiura poddali zabezpieczony sprzęt szczegółowej analizie. Pozwoliło to na ujawnienie procederu zamawiania środków odurzających za pomocą popularnych szyfrowanych komunikatorów internetowych. - Osoby rozprowadzające narkotyki korzystały z zaawansowanych metod szyfrowania urządzeń i komunikatorów, a także anonimizowały swoje działania w internecie, co znacząco utrudniało ich wykrycie - przekazał policjant.

Zabezpieczono 1,2 kg narkotyków

Policjantom z Kielc wsparcia udzielili funkcjonariusze CBZC z Gdańska oraz funkcjonariusz z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania środków odurzających z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Podkom. Marcin Zagórski przekazał, że podejrzani usłyszeli zarzuty karne dotyczące m.in. posiadania znacznych ilości narkotyków, przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu oraz handlu narkotykami.