Ludzkie szczątki na Westerplatte. "Pozostałości ubrań wskazują, że to osoba cywilna"

- Znajdują się one nieopodal stanowiska armaty polowej, w jednym ze schronów używanych przez polską załogę Składnicy Tranzytowej we wrześniu 1939 roku. Pozostałości ubrań wskazują, że są to szczątki osoby cywilnej - przekazała Aleksandra Trawińska, rzeczniczka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dodała, że obok nich znajdowała się łuska od karabinu Mauser. Zapewniła, że o odkryciu został poinformowany prokurator IPN, który wyznaczy termin ekshumacji.