W 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybrani w nich zostaną europosłowie, którzy będą reprezentować interesy obywateli UE na szczeblu europejskim. PE to jedyne na świecie ponadnarodowe zgromadzenie wybierane w sposób bezpośredni.

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Ostatnie głosowanie miało miejsce w maju 2019 roku. W 2024 roku wybory do PE odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela 9 czerwca.

Kogo wybieramy w wyborach do europarlamentu

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieramy europosłów, którzy reprezentują obywateli UE i podejmują decyzje wpływające na nasze codzienne życie. Między innymi kształtują nowe akty prawne, zatwierdzają unijny budżet i kontrolują wydawanie unijnych pieniędzy, wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej i mianują komisarzy.

Liczba europosłów jest ustalana przed każdymi eurowyborami, dlatego może się różnić na przestrzeni lat, jednak nie może być ich więcej niż 750 plus przewodniczący. Każde państwo UE może mieć minimalnie sześciu posłów, a maksymalnie 96 posłów.

W eurowyborach w 2024 roku zostanie wybranych łącznie 720 europosłów. Z Polski wyłonionych będzie 53 europosłów. W obecnej, kończącej się kadencji, mieliśmy 705 europosłów, w tym 52 z Polski.

Jak przeliczane są głosy na mandaty w eurowyborach

We wszystkich państwach członkowskich stosowany jest proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. Pierwszeństwo do uzyskania mandatu ma ten kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów. W podziale mandatów biorą udział te komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 proc.

W wyborach do PE Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W każdym z nich obywatele mogą głosować na różnych kandydatów. Okręgi obejmują obszar całości lub części województw.

Lista okręgów wyborczych do PE:

okręg nr 1 to województwo pomorskie

okręg nr 2 to województwo kujawsko-pomorskie

okręg nr 3 to województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie

okręg nr 4 to Warszawa i powiaty grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński

okręg nr 5 to pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4

okręg nr 6 to województwo łódzkie

okręg nr 7 to województwo wielkopolskie

okręg nr 8 to województwo lubelskie

okręg nr 9 to województwo podkarpackie

okręg nr 10 to województwo małopolskie i świętokrzyskie

okręg nr 11 to województwo śląskie

okręg nr 12 to województwo dolnośląskie i opolskie

okręg nr 13 to województwo lubuskie i zachodniopomorskie

Kto może wziąć udział w wyborach europejskich 2024

W wyborach europejskich głosować mogą obywatele krajów UE. W Polsce głosować mogą osoby, które ukończyły 18. rok życia najpóźniej w dniu głosowania, nie zostały pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie zostały ubezwłasnowolnione prawomocnym oczeczeniem sądu ani nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczniem Trybunału Stanu.

Jak oddać głos w wyborach do europarlamentu 2024

W dniu wyborów należy udać się do właściwego lokalu wyborczego. Lokale będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00. Przed oddaniem głosu komisja wyborcza sprawdzi naszą tożsamość, dlatego należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty). Głosuje się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata na wybranej liście.

Wybory europarlamentarne 2024 - jak głosować poza miejscem zamieszkania

Zagłosować można w swoim kraju pochodzenia, z zagranicy lub w kraju członkowskim, w którym się mieszka. W Polsce wyborcy głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu, w którym są zameldowani na pobyt stały - tam z urzędu są wpisani do spisu wyborców. Jeśli jednak na stałe mieszkają w innym miejscu niż adres zameldowania, powinni sprawdzić we właściwym urzędzie gminy, czy znajdują się tam w rejestrze wyborców, na podstawie którego powstanie spis wyborców.

Jeśli taki wyborca chce w tych - i każdych kolejnych - wyborach głosować w miejscu stałego zamieszkania, powinien złożyć wniosek do urzędu gminy o zmianę stałego obwodu głosowania. Jeśli zaś chce tylko jednorazowo zagłosować w innym miejscu, powinien złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania. Może także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zagłosować z nim w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w Polsce albo u konsula w terminie do 6 czerwca.

Jeśli wyborca w dniu wyborów do PE będzie przebywać za granicą, będzie mógł zagłosować w utworzonych w tym celu obwodach głosowania. 4 czerwca upłynie termin przyjmowania wniosków przez konsulów o dopisanie do spisu wyborców. Wniosk taki będzie można złożyć za pośrednictwem usługi e-Wybory, która zostanie uruchomiona po utworzeniu obwodów (termin na to upływa 20 maja). Można to zrobić także w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną.

Kto startuje do Parlamentu Europejskiego 2024

Listę kandydatów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40. dniu przed dniem wyborów. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż pięciu i większa niż 10. Lista powinna być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Pełna lista kandydatów będzie dostępna na stronie PKW.

Czym są frakcje w Parlamencie Europejskim

W wyborach do PE głosujemy na polityków z krajowych partii politycznych, ale po eurowyborach większość wyłonionych europosłów przystępuje do ponadnarodowych grup politycznych, zwanych frakcjami. Znajdują się w nich posłowie z różnych krajów i różnych krajowych partii i łączy ich nie narododowość, ale przekonania polityczne. Większość partii krajowych powiązana jest z partiami ogólnoeuropejskimi.