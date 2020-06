Doradzał Reaganowi, współpracował z obydwoma Bushami. Colin Powell deklaruje poparcie dla Bidena

Były sekretarz stanu i były głównodowodzący amerykańskiej armii Colin Powell udzielił w niedzielę poparcia dla kandydata Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich Joe Bidena. Jest to pierwszy z ważniejszych reprezentantów Partii Republikańskiej, który publicznie zadeklarował poparcie dla rywala Donalda Trumpa.

Colin Powell jako przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabu dowodził operacjami militarnymi armii Stanów Zjednoczonych w czasie I Wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku za prezydentury George'a Busha seniora, a następnie, za pierwszej kadencji George'a W. Busha, pełnił funkcje sekretarza stanu. Wcześniej był także doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Ronalda Reagana.

"Nie widzę możliwości, bym mógł poprzeć prezydenta Trumpa"

Zapytany o to, czy w związku z tym odda swój głos na Joe Bidena odparł, że będzie na niego głosował. Stał się zatem pierwszym ważniejszym reprezentantem Partii Republikańskiej, który zadeklarował chęć głosowania na rywala Donalda Trumpa.

Joe Biden nie został jeszcze oficjalnie wybrany na kandydata Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich, jednak nie ma on już poważnych przeciwników, w związku z czym jest niemal pewne, że to właśnie on zmierzy się z obecną głową państwa.