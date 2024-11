czytaj dalej

To sprawa, która dla naszych serc, umysłów, godności narodowej jest jednym z fundamentów - mówił o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej wiceminister obrony Cezary Tomczyk w Radiu ZET. Wyznał też, że jego pradziadek "został zamordowany na wschodzie". - Był polskim oficerem, potem policjantem, prawdopodobnie znajduje się na białoruskiej liście. Ja do dziś nie wiem, co się z nim stało. Mam prawo się dowiedzieć - dodał Tomczyk.