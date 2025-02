Bójka podczas meczu rugby. Ucierpiał trener poznańskiej drużyny

To miał być przyjacielski sparing. W sobotę na stadionie przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu spotkały się dwie drużyny: Posnania Rugby Club i RC Aragvelebi z Gruzji . I to właśnie podczas tego spotkania miało dojść do bójki. O sprawie informował profil na Instagramie @poznanmoment.

- Na początku spotkania sędzia podjął decyzje, które nie sprzyjały drużynie przyjezdnej, co spowodowało, że doszło do bójki między zawodnikami. Sytuacja się uspokoiła i powróciliśmy do gry, jednak gdzieś ta boiskowa złość wśród zawodników wciąż była. Przy kolejnej sytuacji boiskowej znów doszło do bójki, do której dołączyła ławka rezerwowych. Włączyła się też część kibiców drużyny przeciwnej - powiedział tvn24.pl Piotr Waliszewski, kierownik drużyny Rugby Club.